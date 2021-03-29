Украина ожидает получения первых партий вакцин от коронавируса AstraZeneca и Pfizer в рамках программы COVAX до 15 апреля.

Об этом в эфире телеканала “Украина 24” сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

“Это первая поставка в рамках COVAX, которую мы ожидаем. Если быть точным — 360 тысяч доз AstraZeneca и 117 тысяч доз Pfizer мы ожидаем до 15 апреля. Это та информация, которую мы имеем от COVAX, что первая поставка должна быть именно в таком объеме и в ближайшие 2-3 недели”, — заявил министр.

Напомним, COVAX — мировая инициатива для иммунизации от COVID-19 и преодоления острой фазы пандемии. Она создана на платформе Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (ГАВИ) при участии таких партнеров, как CEPI — Коалиция инноваций с готовности к эпидемии, и ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения. Сейчас инициативу поддержали 183 страны, включая Украину.

В рамках этого механизма Украина сможет получить не менее 8 млн доз вакцины от COVID-19 от компаний AstraZeneca (Великобритания), Novavax (США), а также Johnson & Johnson (США), которыми прививают 4 млн украинском. Вакцину будут поставлять постепенно.