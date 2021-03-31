В апреле-мае 2021 года Украина согласно заключенным договорам должна получить около 5 млн доз вакцин от COVID-19.

Об этом во время заседания Правительства сказал министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

“Согласно заключенным договорам, мы должны получить 4,9 млн доз вакцины в течение двух месяцев – апрель и май этого года”, – сказал он.

Кроме того, по словам Степанова, потенциально есть еще 1,5 млн доз вакцины, которые может получить Украина.

“Когда я говорю потенциально, это наши договоренности с Европейским союзом относительно получения вакцин, которые нам обещают в ближайшее время отправить”, – пояснил он.

Министр также добавил, что Украина уже законтрактовала 22 млн доз вакцины от коронавируса и планирует законтрактовать еще 15 млн доз.

“Вместе – 37 миллионов. Это все те вакцины, которые мы получим в течение этого года, чтобы мы вакцинировали подавляющее большинство взрослого населения Украины”, – сказал он.

По состоянию на 30 марта в Украине только два человека получили вторую дозу вакцины против COVID-19.