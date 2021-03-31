Об этом во время заседания Правительства сказал министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.
“Согласно заключенным договорам, мы должны получить 4,9 млн доз вакцины в течение двух месяцев – апрель и май этого года”, – сказал он.
Кроме того, по словам Степанова, потенциально есть еще 1,5 млн доз вакцины, которые может получить Украина.
“Когда я говорю потенциально, это наши договоренности с Европейским союзом относительно получения вакцин, которые нам обещают в ближайшее время отправить”, – пояснил он.
Министр также добавил, что Украина уже законтрактовала 22 млн доз вакцины от коронавируса и планирует законтрактовать еще 15 млн доз.
“Вместе – 37 миллионов. Это все те вакцины, которые мы получим в течение этого года, чтобы мы вакцинировали подавляющее большинство взрослого населения Украины”, – сказал он.
По состоянию на 30 марта в Украине только два человека получили вторую дозу вакцины против COVID-19.
- 24 февраля в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19. Первую прививку препаратом Covishield сделали врачу-реаниматологу из Черкасс. Речь идет о вакцине под торговой маркой Covishield, выпускаемой в Индии по лицензии британско-шведской компании AstraZeneca.