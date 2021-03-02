В течение 1 марта в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались более 44 тысяч украинцев.

Об этом сегодня на брифинге сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

По его словам, больше всего заявок было оставлено через приложение “Дія”.

“За неполный день в очередь на вакцинацию через портал (МОЗ “Вакцинация от COVID-19”, – ред.) записалось 5280 человек, через контакт-центр МОЗ 671 человек, через портал “Дія” 38531 человек. Эти цифры являются красноречивым подтверждением готовности украинцев к вакцинации и их доверия к системе охраны здоровья и планов МОЗ по преодолению COVID-19. Записывайтесь, пожалуйста”, – сказал Степанов.

(На видео с 8:46)

Отметим, что записаться в очередь на вакцинацию можно на портале государственных услуг онлайн “Дія”, а также по телефону контакт-центра МОЗ по вопросам COVID-19 0800 60 20 19 или у семейного врача.

За прошедшие сутки, 1 марта, прививки от COVID-19 получили 1764 человека. С начала кампании привито 4905 человек. За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Донецкой области (180 прививок), за весь период прививочной кампании – также в Донецкой области (400 прививок).