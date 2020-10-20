Министр охраны здоровья Максим Степанов рассказал, при каких условиях в Украине снова введут жесткий карантин.

Об этом он сказал, выступая в Верховной Раде, сообщает корреспондент #Букв.

“Мы разработали детальный план, который учитывает способность системы охраны здоровья и определяет алгоритм действий в соответствии к четырем уровням опасности. Этот план обеспечивает оказание медицинской помощи всем нуждающимся”, – сказал Степанов.

Первый уровень.

По словам главы МОЗ, на нем Украина находится сейчас.

Ежедневное количество случаев в пределах 5-7 тысяч. Такую нагрузку система охраны здоровья способна выдерживать.

Второй уровень.

Заполненность коек больными коронавирусом будет составлять около 70% в целом по стране. При этом, ориентировочное ежедневное количество больных COVID-19 составляет 8-10 тысяч.

Степанов отметил, что на этом уровне Украина может оказаться в ближайшие недели.

“В этом случае мы увеличим количество коек во всех учреждениях охраны здоровья на уровень 30 % от всего коечного фонда. Это 52 000 коек. Начинаем работу на этом уровне для осуществления мероприятий необходимых для развертывания временных госпиталей вне учреждений охраны здоровья. Обеспечим увеличение количества медицинских работников во всех учреждениях охраны здоровья, определенных для госпитализации больных COVID-19 за счет привлечения работников из других отделений и за счет заключения контрактов. Усилим контроль за исполнением ограничительных мер”, – подчеркнул он.

Третий уровень.

Ориентировочная ежедневное количество больных коронавирусом будет составлять от 11 до 15 тысяч. Заполненность коек по всей стране будет составлять не менее 85 %.

В этом случае, дополнительно к мероприятиям второго уровня, МОЗ будет обеспечивать введение жестких карантинных ограничений с применением ограничений красного уровня опасности. Будет начата мобилизация всех медицинских работников и других категорий работников. Кроме того, будет обеспечена работа полевых госпиталей.

Четвертый уровень.

Ресурсы системы охраны здоровья исчерпаны. Ежедневное количество случаев будет около 20 тысяч больных коронавирусом.

В таком случае МОЗ внедрит активацию протокола медицинской сортировки с приоритетом оказания медицинской помощи.