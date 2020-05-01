Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

“С 11 мая мы будем делать смягчение, потому что на сегодняшний день это позволяет ситуация. И эти смягчения будут основаны на тех данных, которые у нас есть. И мы будем уверены, что в будущем наши действия не ухудшат ситуацию”, – подчеркнул он.

Степанов отметил, что карантинные ограничения дали возможность избежать пика заболеваемости в Украине.

“Мы пошли совершенно другим путем, чем европейские страны, такие как Испания, Италия… Мы понимаем, что люди устали от карантина, и я еще раз хочу подчеркнуть – мы каждый день анализируем ситуацию и готовим смягчение карантинных мер уже с 11 мая”, – заявил глава МОЗ.

Министр добавил, что решение о смягчении карантина основано “на мнении специалистов, эпидемиологов, наших вирусологов”.

(На видео – с 2:50)