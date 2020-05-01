Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.
“С 11 мая мы будем делать смягчение, потому что на сегодняшний день это позволяет ситуация. И эти смягчения будут основаны на тех данных, которые у нас есть. И мы будем уверены, что в будущем наши действия не ухудшат ситуацию”, – подчеркнул он.
Степанов отметил, что карантинные ограничения дали возможность избежать пика заболеваемости в Украине.
“Мы пошли совершенно другим путем, чем европейские страны, такие как Испания, Италия… Мы понимаем, что люди устали от карантина, и я еще раз хочу подчеркнуть – мы каждый день анализируем ситуацию и готовим смягчение карантинных мер уже с 11 мая”, – заявил глава МОЗ.
Министр добавил, что решение о смягчении карантина основано “на мнении специалистов, эпидемиологов, наших вирусологов”.
(На видео – с 2:50)
- В Украине по состоянию на 1 мая зафиксировано 10 тысяч 861 случай коронавирусной болезни COVID-19. За сутки подтверждено 455 новых случаев.
- Кабинет Министров запланировал ослабление карантинных ограничений с 11 мая. После этой даты в Украине введут адаптивный карантин (в случае вспышки инфекции в отдельных регионах карантин будут усиливать именно там, а не по всей стране).
- План премьер-министра Дениса Шмыгаля по выходу из карантина состоит из 5 этапов. На первом из них (с 11 мая, если процент заболевших увеличивается не больше чем на 5% 10 дней подряд) планируется открытие парков, скверов, зон отдыха; объектов индустрии красоты; будут разрешены тренировки в командных видах спорта, торговля непродовольственными товарами оптом и в розницу; возобновится работа кофеен на вынос