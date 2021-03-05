Об этом свидетельствует повестка дня заседания.
Решение о заслушивании Степанова было принято на заседании согласительного совета депутатских фракций.
Тема выступления главы МОЗ в Раде – выполнение плана вакцинации населения Украины от коронавируса COVID-19.
Кроме того, нардепы планируют рассмотреть ряд законопроектов. Это, в частности, проект закона о местных государственных администрациях, которым намерены предусмотреть возможность временного возложения обязанностей главы госадминистрации на руководителя аппарата.
Также запланированы к рассмотрению законопроекты: о мультимодальных перевозках; о пересмотре сроков установления потребителям счетчиков природного газа; о публичных консультациях; о дополнительных гарантиях прав педагогических и научно-педагогических работников во время действия карантина; о рекламе электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.
Также в повестку дня включены постановления о переименовании населенных пунктов.
- В среду, 24 февраля, в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19. Первую прививку препаратом Covishield (вакциной Oxford/AstraZeneca) сделали врачу-реаниматологу из Черкасс.
- Вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) уже публично вакцинировались президент Владимир Зеленский, министр охраны здоровья Максим Степанов, заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
- В МОЗ опубликовали инфографику, в которой определены 10 групп граждан (“групп риска”), которые должны быть вакцинированы в течение двух лет.
- 29 января государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС одобрила Календарный план вакцинации от коронавируса на 2021 год. По плану, вакцинация должна начаться в феврале.