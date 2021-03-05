В пятницу, 5 марта, в рамках часа вопросов к правительству в Верховной Раде выступит министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

Об этом свидетельствует повестка дня заседания.

Решение о заслушивании Степанова было принято на заседании согласительного совета депутатских фракций.

Тема выступления главы МОЗ в Раде – выполнение плана вакцинации населения Украины от коронавируса COVID-19.

Кроме того, нардепы планируют рассмотреть ряд законопроектов. Это, в частности, проект закона о местных государственных администрациях, которым намерены предусмотреть возможность временного возложения обязанностей главы госадминистрации на руководителя аппарата.

Также запланированы к рассмотрению законопроекты: о мультимодальных перевозках; о пересмотре сроков установления потребителям счетчиков природного газа; о публичных консультациях; о дополнительных гарантиях прав педагогических и научно-педагогических работников во время действия карантина; о рекламе электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

Также в повестку дня включены постановления о переименовании населенных пунктов.