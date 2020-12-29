Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Событие состоялось в рамках подписания меморандума между Министерством здравоохранения и представителями общественных организаций по развитию направления трансплантации костного мозга (ТКМ) и популяризации донорства в Украине.
Образец клеток Степанов сдал публично. Он отметил, что база данных в Украине должна насчитывать не менее 20 тысяч образцов, а также призвал украинцев не быть равнодушными.
По данным Минздрава, в течение 2020 году в Украине выполнено 204 трансплантации костного мозга. Впервые врачи начали выполнять ТКМ от неродственного донора и уже выполнили 4 таких операции.
Сейчас в Украине функционирует 6 центров трансплантации костного мозга, мощности которых постоянно растут.
В бюджете 2021 года на реализацию пилотного проекта по трансплантации заложено 502 миллиона гривен.
Степанов добавил, что в 2021 году высокотехнологичные медицинские услуги будут развиваться еще быстрее, и мы продолжим двигаться к полной “трансплантационной независимости”.
- Специалисты Клинической больницы скорой медицинской помощи Львова впервые пересадили печень. От этого же донора пересадили еще сердце и две почки.
- 7 августа в Украине впервые провели операцию по трансплантации поджелудочной железы. Тогда Максим Степанов заявил, что трансплантация для Минздрава является одним из главных приоритетов.
- 18 августа пациент, которому пересадили донорские поджелудочную железу и почку во Львове, умер. Врачи отмечают, что длительное время состояние пациента было стабильным, почка начинала работать, поджелудочная железа тоже. Но потом показатели стремительно ухудшились, сосуды затромбировались и ни операция, ни дальнейшая реанимация уже не имели эффекта.