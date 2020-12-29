Во вторник, 29 декабря, министр здравоохранения Украины Максим Степанов, а также представители двух директоратов МОЗ стали потенциальными донорами костного мозга.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Событие состоялось в рамках подписания меморандума между Министерством здравоохранения и представителями общественных организаций по развитию направления трансплантации костного мозга (ТКМ) и популяризации донорства в Украине.

Образец клеток Степанов сдал публично. Он отметил, что база данных в Украине должна насчитывать не менее 20 тысяч образцов, а также призвал украинцев не быть равнодушными.

По данным Минздрава, в течение 2020 году в Украине выполнено 204 трансплантации костного мозга. Впервые врачи начали выполнять ТКМ от неродственного донора и уже выполнили 4 таких операции.

Сейчас в Украине функционирует 6 центров трансплантации костного мозга, мощности которых постоянно растут.

В бюджете 2021 года на реализацию пилотного проекта по трансплантации заложено 502 миллиона гривен.

Степанов добавил, что в 2021 году высокотехнологичные медицинские услуги будут развиваться еще быстрее, и мы продолжим двигаться к полной “трансплантационной независимости”.