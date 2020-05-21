Об этом он сообщил в среду на заседании правительства.
“На главы НСЗУ был проведен конкурс в январе. Я, согласно законодательству, провел собеседование с тремя лицами, которые победили в этом конкурсе. Подал протокольное решение об отсутствии победителя конкурса, а сегодня утвердил распоряжение о необходимости назначения на вакантную должность председателя НСЗУ путем заключения контракта о прохождении государственной службы в соответствии с действующим законодательством. Поэтому на следующее заседание Кабмина будет вынесено соответствующее предложение МОЗ”, – сказал он.
(На видео 29:59)
- 4 декабря Кабинет министров уволил главу Национальной службы здоровья Олега Петренко и назначил исполняющего обязанности Оксану Мовчан.