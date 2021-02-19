Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

Еще неделю назад, 12 февраля, Степанов заверил, что Украина получит вакцину от коронавируса на следующей неделе, и процесс отгрузки уже начался. Впрочем, по состоянию на 19 февраля ни одной дозы вакцины в Украину привезено не было.

Ночью с 18 на 19 февраля министр вылетел в индийский город Пуне. По его словам, целью визита является достижение прямых договоренностей на поставку дополнительных объемов вакцин Oxford/AstraZeneca и Novavax в 2021-2022 годах непосредственно с производителем.

“Через 17 часов буду в пункте назначения — Пуне. Готовимся к переговорам с крупнейшим производителем вакцин в мире — Serum Institute of India”, — пишет министр.

Также он планирует проконтролировать отправку вакцин в Украину.

“Отправку первой партии проконтролирую на месте. Важность груза обязывает”, — отметил Степанов.

Как известно, МОЗ ожидал, что вакцинация от коронавируса СOVID-19 начнется в Украине на текущей неделе. Первыми (в течение февраля-апреля) планируют вакцинировать 367 медиков, работающих с больными коронавирусом, и военных ООС.

Ранее Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин от коронавируса от компаний AstraZeneca (Великобритания) и Novavax (США).

Первой может прибыть вакцина от AstraZeneca. Это векторная вакцина (о принципе работы векторных вакцин можно почитать здесь). Она показала среднюю эффективность в 70%. При одном из режимов дозирования может быть эффективной на 90%. Ее уже используют в Великобритании, Мексике и других странах. Однако AstraZeneca не хватает производственных мощностей, чтобы обеспечить страны ЕС своей вакциной, поэтому поставки сократили на 60%. Она тоже рассчитана на две инъекции одному пациенту.

Вакцина от коронавируса от компании Novavax успешно прошла финальную стадию клинических испытаний и показала 89,3% эффективности. Это вакцина на основе белковых субъединиц. Для одного пациента нужны две дозы. О том, что это за вакцина, и как она работает, в материале.