Степанов признал, что в Украине недостаточное количество тестирований на COVID-19

Об этом он рассказал в интервью LIGA.Life.
По словам Степанова, количество тестирований МОЗ увеличил в 150 раз по сравнению с апрелем.
“Система лабораторных центров была разрушена, особенно в последние годы ее разрушали. Мы в апреле делали 200 тестов в сутки. А сейчас 25-30 000. Оборудования не было и мы его постоянно докупаем, не было способных делать эти тесты работников. Эту профессию ликвидировали. Будем еще увеличивать тестирования, до 50 000 в сутки”, – сказал он.
На вопрос журналиста о том, достаточно ли тестирований на COVID-19 делается в Украине, министр признал:
“Исходя из количества заболевших в сутки – не совсем. Особенно в крупных городах. Сейчас делаем 190 000 тестов в неделю”.
Степанов также добавил, что МОЗ планирует привлечь к тестированию частные лаборатории.
“Мы сейчас смотрим, чтобы привлечь частные лаборатории, чтобы они на аутсорсе тестировали по той же цене, что мы делаем у себя. Это втрое меньше, чем берут частные лаборатории”, – добавил он.
В то же время, на вопрос, почему частные лаборатории не привлекли ранее, министр заявил, что у них не было ПЦР-лабораторий.
“В этой стране их не существовало. Частные лаборатории присоединились к тестированию, докупая оборудование и обучая своих лаборантов. Делали то же, что и мы. И сейчас 20-25 % от всех тестирований делают частные лаборатории”, – добавил он.
- С 00 часов 00 минут 21 сентября (понедельник) в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование.
- Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила ограничения в регионах с красным уровнем эпидемической опасности с учетом предложений региональных комиссий. Они установлены с 00:00 часов 22 сентября 2020 года.