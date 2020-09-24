Covid-19 Украина

обновлено 24.09.2020 в 19:02

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Степанов признал, что в Украине недостаточное количество тестирований на COVID-19

Министр охраны здоровья Максим Степанов признал, что в Украине недостаточное количество тестирований на COVID-19, но пообещал нарастить их до 50 000 ПЦР-тестов в сутки и привлечь частные лаборатории.

Четверг, 24 сентября 2020, 18:59

Об этом он рассказал в интервью LIGA.Life.

По словам Степанова, количество тестирований МОЗ увеличил в 150 раз по сравнению с апрелем.

“Система лабораторных центров была разрушена, особенно в последние годы ее разрушали. Мы в апреле делали 200 тестов в сутки. А сейчас 25-30 000. Оборудования не было и мы его постоянно докупаем, не было способных делать эти тесты работников. Эту профессию ликвидировали. Будем еще увеличивать тестирования, до 50 000 в сутки”, – сказал он.

На вопрос журналиста о том, достаточно ли тестирований на COVID-19 делается в Украине, министр признал:

“Исходя из количества заболевших в сутки – не совсем. Особенно в крупных городах. Сейчас делаем 190 000 тестов в неделю”.

Степанов также добавил, что МОЗ планирует привлечь к тестированию частные лаборатории.

“Мы сейчас смотрим, чтобы привлечь частные лаборатории, чтобы они на аутсорсе тестировали по той же цене, что мы делаем у себя. Это втрое меньше, чем берут частные лаборатории”, – добавил он.

В то же время, на вопрос, почему частные лаборатории не привлекли ранее, министр заявил, что у них не было ПЦР-лабораторий.

“В этой стране их не существовало. Частные лаборатории присоединились к тестированию, докупая оборудование и обучая своих лаборантов. Делали то же, что и мы. И сейчас 20-25 % от всех тестирований делают частные лаборатории”, – добавил он.

  • С 00 часов 00 минут 21 сентября (понедельник) в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование.
  • Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила ограничения в регионах с красным уровнем эпидемической опасности с учетом предложений региональных комиссий. Они установлены с 00:00 часов 22 сентября 2020 года.
Теги: Коронавирус, Максим Степанов, ПЛР-тест, тестування

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