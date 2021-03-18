Об этом он рассказал в эфире телеканала “1+1”.

По словам министра, локдаун не нужно будет вводить, если на региональном уровне будут придерживаться карантинных ограничений.

Я не считаю, что нам сейчас нужен общенациональный жесткий карантин. Если будет больше обращено внимания именно на карантинные ограничения, действующие на территории региона, чтобы не допустить ситуацию к “красному” уровню. Если область перешла на “красный” уровень эпидемической опасности, очень важно выполнять те правила, которые дает Министерство охраны здоровья”, – подчеркнул Степанов.

Глава МОЗ также заявил, что вспышка коронавируса в Украине продлится до конца апреля.

“У нас есть тяжелый период. Он точно будет длиться где-то до конца апреля”, – отметил он.

Высокую смертность от коронавируса Степанов связывает, в том числе, с распространением “британского штамма”.

“Смертность возросла по всем странам Европы. “Британский штамм” более агрессивный, более контагиозный (заразный, – ред.), он меняет клиническую картину. Большее количество людей заражается”, – рассказал министр.

По словам Степанова, сейчас “напряженная ситуация” наблюдается в Киеве, где зафиксировали превышение показателя загруженности коек с кислородом, в Винницкой, Хмельницкой, Николаевской областях.

  • С 24 февраля в Украине снова начал действовать адаптивный карантин. В частности, действует эпидемическое зонирование: разделение страны на “зоны карантина” — “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную”.
  • 5 марта министр охраны здоровья Украины Максим Степанов заявил, что Украина вступила в третью волну распространения коронавируса COVID-19. Рост заболеваемости прогнозируется уже к концу апреля. Днем ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что не исключает введения в Украине жесткого карантина на фоне роста заболеваемости коронавирусом.
  • Мэр Киева Виталий Кличко 17 марта заявил, что в Киеве могут значительно усилить карантинные ограничения уже через неделю, а, возможно, и через несколько дней.
  • Более половины украинцев поддерживают введение жесткого карантина (локдауна), если ситуация с коронавирусом COVID-19 в Украине будет ухудшаться. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 10 по 12 марта 2021 года.