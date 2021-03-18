Министр охраны здоровья Украины Максим Степанов считает, что сейчас нет необходимости вводить общенациональный локдаун (жесткий карантин) из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.

Об этом он рассказал в эфире телеканала “1+1”.

По словам министра, локдаун не нужно будет вводить, если на региональном уровне будут придерживаться карантинных ограничений.

“Я не считаю, что нам сейчас нужен общенациональный жесткий карантин. Если будет больше обращено внимания именно на карантинные ограничения, действующие на территории региона, чтобы не допустить ситуацию к “красному” уровню. Если область перешла на “красный” уровень эпидемической опасности, очень важно выполнять те правила, которые дает Министерство охраны здоровья”, – подчеркнул Степанов.

Глава МОЗ также заявил, что вспышка коронавируса в Украине продлится до конца апреля.

“У нас есть тяжелый период. Он точно будет длиться где-то до конца апреля”, – отметил он.

Высокую смертность от коронавируса Степанов связывает, в том числе, с распространением “британского штамма”.

“Смертность возросла по всем странам Европы. “Британский штамм” более агрессивный, более контагиозный (заразный, – ред.), он меняет клиническую картину. Большее количество людей заражается”, – рассказал министр.

По словам Степанова, сейчас “напряженная ситуация” наблюдается в Киеве, где зафиксировали превышение показателя загруженности коек с кислородом, в Винницкой, Хмельницкой, Николаевской областях.