Об этом он рассказал в эфире телеканала “1+1”.
По словам министра, локдаун не нужно будет вводить, если на региональном уровне будут придерживаться карантинных ограничений.
“Я не считаю, что нам сейчас нужен общенациональный жесткий карантин. Если будет больше обращено внимания именно на карантинные ограничения, действующие на территории региона, чтобы не допустить ситуацию к “красному” уровню. Если область перешла на “красный” уровень эпидемической опасности, очень важно выполнять те правила, которые дает Министерство охраны здоровья”, – подчеркнул Степанов.
Глава МОЗ также заявил, что вспышка коронавируса в Украине продлится до конца апреля.
“У нас есть тяжелый период. Он точно будет длиться где-то до конца апреля”, – отметил он.
Высокую смертность от коронавируса Степанов связывает, в том числе, с распространением “британского штамма”.
“Смертность возросла по всем странам Европы. “Британский штамм” более агрессивный, более контагиозный (заразный, – ред.), он меняет клиническую картину. Большее количество людей заражается”, – рассказал министр.
По словам Степанова, сейчас “напряженная ситуация” наблюдается в Киеве, где зафиксировали превышение показателя загруженности коек с кислородом, в Винницкой, Хмельницкой, Николаевской областях.
- С 24 февраля в Украине снова начал действовать адаптивный карантин. В частности, действует эпидемическое зонирование: разделение страны на “зоны карантина” — “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную”.
- 5 марта министр охраны здоровья Украины Максим Степанов заявил, что Украина вступила в третью волну распространения коронавируса COVID-19. Рост заболеваемости прогнозируется уже к концу апреля. Днем ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что не исключает введения в Украине жесткого карантина на фоне роста заболеваемости коронавирусом.
- Мэр Киева Виталий Кличко 17 марта заявил, что в Киеве могут значительно усилить карантинные ограничения уже через неделю, а, возможно, и через несколько дней.
- Более половины украинцев поддерживают введение жесткого карантина (локдауна), если ситуация с коронавирусом COVID-19 в Украине будет ухудшаться. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 10 по 12 марта 2021 года.