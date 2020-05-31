Министр охраны здоровья Украины Максим Степанов задекларировал автомобиль Lexus, ювелирные украшения и почти 3 млн грн совокупного дохода за 2019 год.

Об этом свидетельствуют данные его декларации, опубликованной на сайте НАПК.

Так, министр в декларации указал квартиру в Киеве площадью 340 кв. м. и одно парковочное место.

Степанов вместе с супругой задекларировали несколько наручных часов Rolex, Breguet, Piaget. Наталья Степанова указала в декларации свои украшения от Mauboussin, Cartier, Van Cleef & Arpels, а также две шубы из натурального меха.

Степанов вместе с женой владеют четырьмя автомобилями: Lexus LX 450 2016, Lexus GX460 2013, Range Rover 2014 и Lexus LX470 2005.

На жену Степанова оформлены несколько видов бизнеса в аграрной, медицинской и других отраслях.

На банковских счетах глава МОЗ хранит 20 млн грн. Также в банках лежат 3,4 тыс. долларов и 643 евро.

Наличными Максим Степанов имеет 180 тыс. грн и 11,3 тыс. евро.

Жена Наталья Степанова за прошлый год заработала 1 600 000 грн от занятия предпринимательской деятельностью, 952,7 тыс. грн процентов, 203,9 тыс. зарплаты и 53,2 тыс. грн зарплаты по совместительству.

В банках супруга министра держит 7 790 000 грн, 4,5 тыс. евро и 9,7 тыс. долларов; наличными – 34,5 тыс. долларов.