В Украине за первый квартал 2020 году на 20% снизился уровень иммунизации корью, краснухой и паротитом.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

“Мы получили данные за первый квартал по показателям семейной иммунизации и нас обеспокоила ситуация, которая происходит в целом по стране и в целом по регионам. Исходя из этих данных, в первом квартале мы видим снижение показателей семейной иммунизации всего на 5%. Относительно ситуации иммунизации корью, краснухой и паротитом, то по нашему убеждению, она является критической – снижение на 20% “, – сказал Степанов.

Он также отметил, что уже сегодня будет подписано соответствующее письмо на губернаторов, чтобы они поставили на контроль и активизировали процесс по иммунизации, согласно календарю прививок.

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