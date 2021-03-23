Ситуация с распространением коронавируса COVID-19 на территории Украины ухудшается. За минувшие сутки подтвердили более 300 летальных случаев, что является рекордным показателем с начала эпидемии.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

“Ситуация с распространением COVID-19 на территории Украины ухудшается. Нас ждет еще очень тяжелый период. Сегодня у нас установлен антирекорд по количеству умерших: впервые в стране цифра пересекла (отметку в, – ред.) 300 граждан, которые ушли из жизни из-за COVID за одни сутки”, – подчеркнул Степанов.

Так, по данным МОЗ, за минувшие сутки в Украине от осложнений коронавируса умерли 333 человека.

Степанов также сравнил недельные данные по эпидемии. По его словам, за прошедшую неделю “значительно возросло количество новых случаев болезни”.

Так, если на позапрошлой неделе зафиксировали 60 748 случаев, то на прошлой неделе – 86 708. Заболели почти на 26 тысяч больше граждан.

По словам Степанова, также возросло количество людей на больничных койках. По состоянию на утро понедельника, 22 марта, в больницах находились 36 600 больных с COVID-19 или подозрением на коронавирус.

Возросло и количество летальных случаев. За прошедшую неделю было зафиксировано 1665 летальных случаев, что более чем на 300 летальных случаев превышает показатель позапрошлой неделе.

Степанов отметил, что одновременно значительно увеличилось количество тестирований в стране: с 395 тысяч на позапрошлой неделе до более чем 531 тыс. тестов на прошлой (это ПЦР-тесты и быстрые тесты на антиген).

Средняя заполняемость коек с кислородом по стране составляет 55%.

Но в некоторых регионах ситуация беспокоит: в частности, в Киеве более 70% коек с кислородом заполнены. Также напряженная ситуация в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой и Николаевской областях.

(На видео – с 2:00)