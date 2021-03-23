Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.
“Ситуация с распространением COVID-19 на территории Украины ухудшается. Нас ждет еще очень тяжелый период. Сегодня у нас установлен антирекорд по количеству умерших: впервые в стране цифра пересекла (отметку в, – ред.) 300 граждан, которые ушли из жизни из-за COVID за одни сутки”, – подчеркнул Степанов.
Так, по данным МОЗ, за минувшие сутки в Украине от осложнений коронавируса умерли 333 человека.
Степанов также сравнил недельные данные по эпидемии. По его словам, за прошедшую неделю “значительно возросло количество новых случаев болезни”.
Так, если на позапрошлой неделе зафиксировали 60 748 случаев, то на прошлой неделе – 86 708. Заболели почти на 26 тысяч больше граждан.
По словам Степанова, также возросло количество людей на больничных койках. По состоянию на утро понедельника, 22 марта, в больницах находились 36 600 больных с COVID-19 или подозрением на коронавирус.
Возросло и количество летальных случаев. За прошедшую неделю было зафиксировано 1665 летальных случаев, что более чем на 300 летальных случаев превышает показатель позапрошлой неделе.
Степанов отметил, что одновременно значительно увеличилось количество тестирований в стране: с 395 тысяч на позапрошлой неделе до более чем 531 тыс. тестов на прошлой (это ПЦР-тесты и быстрые тесты на антиген).
Средняя заполняемость коек с кислородом по стране составляет 55%.
Но в некоторых регионах ситуация беспокоит: в частности, в Киеве более 70% коек с кислородом заполнены. Также напряженная ситуация в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой и Николаевской областях.
(На видео – с 2:00)
- Министр охраны здоровья Украины Максим Степанов ранее заявил, что сейчас нет необходимости вводить общенациональный локдаун (жесткий карантин) из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.
- Столица Украины – Киев и Одесская область со вторника, 23 марта, официально перешли в “красную” зону карантина.
- 22 марта Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций ввела “красный” уровень епидопасности в еще двух областях Украины — Сумской и Киевской.
- Модифицированный “британский штамм” коронавируса в Украине отличается от предшественника, которого в декабре прошлого года впервые обнаружили в Лондоне, критическими изменениями в участках вируса.