Об этом министр рассказал сегодня на брифинге.
По его словам, с начала вакцинации, 24 февраля, в Украине вакцинировали 19 118 человек.
“Сразу могу отметить, что меня не устраивают эти цифры. Я другую ставил задачу по темпам вакцинации, понимая, что мы каскадным путем разворачиваем эту вакцинацию. Могу сказать, что на конец прошлой недели мы должны были уже выйти на 10 тысяч человек в сутки, которых мы должны были вакцинировать, и дальше увеличивая это количество. Как видите, мы вышли (на уровень, – ред.) чуть больше чем 3 тысячи”, – подчеркнул министр.
Степанов заявил, что решил вмешаться в ситуацию, чтобы “существенно увеличить в ближайшие дни” количество вакцинаций в сутки. В связи с этим 9 марта он проведет селекторное совещание, в котором примут участие главы областных государственных администраций, руководство Офиса президента, директора департаментов охраны здоровья при ОГА, которые координируют вопросы вакцинации на местах.
Глава МОЗ также призвал медиков вакцинироваться от коронавируса (даже в том случае, если они уже переболели).
“Каждый из вас после болезни имеет разный уровень антител, и только вакцина возвращает их титр к безопасным показателям”, – заявил он.
По словам Степанова, “вакцинация защищает от инфицирования подавляющим большинством циркулирующих штаммов”, среднего и тяжелого течения болезни, а также смерти.
(На видео – с 10:24)
Согласно данным МОЗ Украины, 4 марта было сделано 2913 вакцинаций от коронавируса, 5 марта – 3277, 6 марта – 1279, 7 марта – 910 вакцинаций, 8 марта – 1171.
- 5 марта министр охраны здоровья Украины Максим Степанов заявил, что Украина вступила в третью волну распространения коронавируса COVID-19. Рост заболеваемости прогнозируется уже к концу апреля.
- Днем ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что не исключает введения в Украине жесткого карантина на фоне роста заболеваемости коронавирусом.
- 24 февраля в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19. Первую прививку препаратом Covishield (вакциной Oxford/AstraZeneca) сделали врачу-реаниматологу из Черкасс.
- Вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) уже публично вакцинировались президент Владимир Зеленский, министр охраны здоровья Максим Степанов, заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
- В МОЗ опубликовали инфографику, в которой определены 10 групп граждан (“групп риска”), которые должны быть вакцинированы в течение двух лет.
- 29 января государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС одобрила Календарный план вакцинации от коронавируса на 2021 год. По плану, вакцинация должна начаться в феврале.