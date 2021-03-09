Министр охраны здоровья Максим Степанов недоволен темпами вакцинации от коронавируса COVID-19 в Украине. Так, на конец прошлой недели планировали вакцинировать 10 тысяч человек в день, пока же вышли на показатель в 3 тысячи привитых.

Об этом министр рассказал сегодня на брифинге.

По его словам, с начала вакцинации, 24 февраля, в Украине вакцинировали 19 118 человек.

“Сразу могу отметить, что меня не устраивают эти цифры. Я другую ставил задачу по темпам вакцинации, понимая, что мы каскадным путем разворачиваем эту вакцинацию. Могу сказать, что на конец прошлой недели мы должны были уже выйти на 10 тысяч человек в сутки, которых мы должны были вакцинировать, и дальше увеличивая это количество. Как видите, мы вышли (на уровень, – ред.) чуть больше чем 3 тысячи”, – подчеркнул министр.

Степанов заявил, что решил вмешаться в ситуацию, чтобы “существенно увеличить в ближайшие дни” количество вакцинаций в сутки. В связи с этим 9 марта он проведет селекторное совещание, в котором примут участие главы областных государственных администраций, руководство Офиса президента, директора департаментов охраны здоровья при ОГА, которые координируют вопросы вакцинации на местах.

Глава МОЗ также призвал медиков вакцинироваться от коронавируса (даже в том случае, если они уже переболели).

“Каждый из вас после болезни имеет разный уровень антител, и только вакцина возвращает их титр к безопасным показателям”, – заявил он.

По словам Степанова, “вакцинация защищает от инфицирования подавляющим большинством циркулирующих штаммов”, среднего и тяжелого течения болезни, а также смерти.

(На видео – с 10:24)

Согласно данным МОЗ Украины, 4 марта было сделано 2913 вакцинаций от коронавируса, 5 марта – 3277, 6 марта – 1279, 7 марта – 910 вакцинаций, 8 марта – 1171.