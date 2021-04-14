Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов вважає, що епідемія коронавірусу COVID-19 у нашій країні "починає йти на спад".

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

За словами міністра, країна витримала “черговий стрибок захворюваності”, а тепер ситуація “поступово почала покращуватися”.

“Епідемія починає йти на спад. Ми витримали черговий стрибок захворюваності на COVID-19, і поступово ситуація почала покращуватися. Як і прогнозували наші експерти-епідеміологи, зростання кількості хворих тривало до початку квітня. Зараз у багатьох регіонах ситуація стабілізується”, – наголосив Степанов.

За його словами, вже 10 днів спостерігається “спад захворюваності по Україні”, почала зменшуватися кількість госпіталізацій та показники інфікування.

“Вчора був перший день, коли кількість виписаних із лікарень перевищила на 22,8% кількість госпіталізованих. Декілька областей, зокрема Івано-Франківська і Закарпатська, вийшли з червоної зони. Якщо подивитися на рівень госпіталізації, минулого тижня до лікарень потрапили на 2000 пацієнтів менше, ніж позаминулого. Також ми бачимо зниження кількості тих, хто захворів”, – розповів очільник МОЗ.

На думку Степанова, “завдяки чіткій стратегії МОЗ” українці “змогли пережити пік третьої хвилі” епідемії коронавірусу “без паніки та з мінімальними обмеженнями” (йдеться про адаптивний карантин).

Голова МОЗ також подякував лікарям, які врятували безліч життів попри виснаження і небезпеку для власного здоров’я.

“Але деякі регіони, зокрема Київ, а також Хмельницька, Львівська та Полтавська області, продовжують перебувати в “червоній” зоні підвищеної епідемічної небезпеки, ситуація там залишається надскладною”, – нагадав Степанов, закликавши дотримуватися обмежень і протиепідемічних заходів – носити маски, користуватися антисептиками, уникати скупчень людей.

Варто зазначити, що днями Максим Степанов заявляв, що Україна вже вийшла на пік третьої хвилі коронавірусу COVID-19, і ситуація “поступово почала стабілізуватися”.