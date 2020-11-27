Введение жесткого карантина (локдауна) в Украине могло бы прервать цепочку передачи коронавируса COVID-19 и тем самым свести уровень заболеваемости "практически к нулю".

Об этом заявил сегодня во время онлайн-брифинга министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

Он объяснил, что основными предпосылками для введения локдауна в Украине будут эпидемическая ситуация и нагрузка на медицинскую систему.

“С точки зрения эпидемиологии, введение жесткого карантина и разрыв полностью цепи передачи болезни, то есть сведение практически к нулю контактирования между людьми, – это лучший способ для уменьшения заболеваемости COVID-19. Ну практически ее можно свести к нулю“, – подчеркнул министр.

Степанов уточнил, что в этом вопросе нужно учитывать и влияние жесткого карантина на экономику страны.

По его словам, сегодня в Украине “ситуация напряженная”, но “полностью контролируемая, медицинская система справляется”. Из 55 886 койко-мест, выделенных для оказания медпомощи больным COVID-19, пока занято 27 887 (49,9%).

Опасения у МОЗ вызывает период новогодних праздников из-за больших скоплений людей и контактов между ними. “Люди, которые живут в разных местах, не пересекаются в жизни, начинают контактировать между собой. А инфекция передается воздушно-капельным путем. Понятно, что могут быть вспышки”, – объяснил Степанов.

По словам министра, сейчас в МОЗ рассматривают и “прорабатывают различные варианты, каким образом мы можем вводить жесткий карантин”.

“Сейчас мы рассчитываем на те карантинные ограничения, которые действуют в нашей стране”, – добавил Степанов.