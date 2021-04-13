Про це він поінформував сьогодні на брифінгу.

“Що стосується епідемії, то, як ми і прогнозували, ми вийшли на пік захворюваності, на пік третьої хвилі. І зараз поступово ситуація почала стабілізуватися. Ми вже це бачимо по всіх регіонах. Ми бачимо від’ємні значення по рівню госпіталізації”, – наголосив Степанов.

Він уточнив, що кількість госпіталізованих за останній тиждень зменшилась на 2 тисячі хворих у порівнянні з позаминулим тижнем.

За словами Степанова, також стабілізувалась і навіть “пішла донизу” кількість викликів “швидкої допомоги”.

Міністр зазначив, що, окрім вакцинації, одним із найбільш дієвих методів боротьби з COVID-19 є виконання карантинних обмежень.

“Ми намагалися під час цих карантинних обмежень зробити їх максимально комфортними, тобто знайти максимальний баланс. Якщо ви подивитеся на ті карантинні обмеження, які є в нашій країні, і ті обмеження, які є, наприклад, в європейських країнах, то ви побачите, що вони в нас набагато м’якші. Більш того, ми не вводимо карантинні обмеження на території всієї країни, а робимо це у вигляді адаптивного карантину. Коли залежно від епідеміологічної ситуації в тому чи іншому регіоні ми або посилюємо, або пом’якшуємо карантин”, – заявив Степанов.

Він додав, що такий підхід є дієвим.

“І воно працює. Якщо ще місяць тому дуже напружена ситуація була в Івано-Франківській та Закарпатській області, то на сьогодні ці області вже виведені із “червоного” рівня епіднебезпеки”, – нагадав очільник МОЗ.

Степанов висловив упевненість, що така ж ситуація спостерігатиметься і в інших областях, які зараз знаходяться в “червоній” зоні карантину (за умови дотримання карантину).

(На відео – з 14:20 та 16:40)