Министр охраны здоровья Максим Степанов сообщил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине стабилизировалась. При этом он заверил, что статистика распространения COVID-19 улучшилась не из-за уменьшения количества тестирований.

Об этом глава МОЗ заявил сегодня на брифинге.

По словам министра, в Украине удалось “сбить ураганное распространение коронавируса” за счет введенных ранее карантинных ограничений.

“Ситуация по количеству заболевших полностью стабилизировалась на сегодняшний день. Если мы сравниваем недельную статистику, мы видим уменьшение количества заболевших, уменьшение количества госпитализированных людей”, – отметил Степанов.

Министр уверяет, что уменьшение количества новых заражений не связано с показателем тестирований, а наоборот: количество тестирований сократилось из-за уменьшения заболеваемости COVID-19. Тех, кто утверждает противоположное, Степанов назвал “диванными аналитиками”.

“Они начинают сейчас рассказывать, что количество заболевших упало, потому что мы якобы стали меньше тестировать. Это не так. На сегодняшний день мы тестируем методом ПЦР тех людей, которые имеют признаки коронавирусной болезни или поступают в больницу с пневмонией. Когда уменьшается количество обращений людей, имеющих признаки респираторного заболевания, коронавирусной болезни, то понятно, что уменьшается и количество тестирований”, – подчеркнул Степанов.

Он уточнил, что уже распорядился расширить количество лиц, которые подлежат тестированию методом ПЦР на COVID-19 и экспресс-тестированию на антиген.

“Я дал уже задание, чтобы мы пересмотрели наши стандарты и расширили круг лиц, которых мы тестируем и методом ПЦР, и экспресс-тестами на антиген, которые мы уже начали поставлять в сеть учреждений здравоохранения”, – рассказал глава МОЗ.

Степанов также проинформировал, что в Украине уменьшилось количество людей, которых госпитализируют с признаками COVID. В частности, “если брать статистику недели к неделе”, то этот показатель уменьшился на полторы тысячи: с 11 606 на неделе до 29 ноября до 10 100 на прошлой неделе.

Стоит отметить, что если по состоянию на вторник, 1 декабря, было проведено 62 327 тестирований на коронавирус, то спустя неделю (по состоянию на вторник, 8 декабря, в МОЗ отчитались о 55 070 тестирований).

По состоянию на среду, 2 декабря, было проведено 67 626 исследований, а по состоянию на сегодняшний день, 9 декабря, в МОЗ проинформировали о 58 271 тестировании на COVID-19.

Таким образом, действительно наблюдается уменьшение количества тестирований.