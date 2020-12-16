Об этом заявил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

“Мы видим сегодня определенную стабилизацию по уровню заболеваемости COVID-19. Ситуация остается достаточно напряженной, но нам все же удалось полностью остановить рост количества больных коронавирусной болезнью”, – заявил он.

Комментируя высокие цифры госпитализированных с COVID-19 пациентов 15 декабря (3 242 человека), министр отметил, что накануне из больниц выписали на двести человек больше (3 473 пациента).

“Я думаю, что многие из вас, глядя на эти цифры, в том числе смотрит на статистику по госпитализированных. Уверен, что эта статистика пугает, достаточно высокие цифры по госпитализации – 3242 человека, которые были госпитализированы за минувшие сутки. Но, при этом, количество выписанных у нас составляет 3473 человека. То есть, на 200 человек больше было выписано из стационаров”, – рассказал Степанов.

Глава МОЗ также сообщил, что министерство продолжает увеличивать количество коек с кислородом. К кислороду сейчас подключены более 34 тысяч коек, и это количество растет.

“Мы с большой тревогой смотрим на все праздничные дни, чтобы у нас не произошло вспышки после празднования новогодних праздников”, – подчеркнул Степанов, призвав соблюдать карантинные меры.

(На видео – с 3:00)