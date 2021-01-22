Об этом заявил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

Он призвал не называть январские ограничения “локдауном”. По словам министра, это “карантин с жесткими ограничениями”.

Степанов посоветовал “посмотреть на европейские страны”, чтобы понять, “что такое локдаун”.

“Что касается результатов. Невозможно рассматривать исключительно жесткие карантинные меры в тот период, когда они были введены. Надо рассматривать более комплексно. Это общая стратегия МОЗ по борьбе с COVID-19… Карантин выходного дня в ноябре дал свои результаты достаточно существенные. Также была определенная логика относительно введения жесткого карантина с 8 по 25 января. Все это влияет на общую картину, которую мы видим как по заболеваемости, так и по количеству тяжелых случаев, по количеству госпитализированных людей”, – отметил Степанов.

Министр обратил внимание на тот факт, что в Украине уменьшается число новых случаев COVID-19, и новогодние праздники не дали резкой вспышки коронавируса. Глава МОЗ назвал это достижением жесткого карантина.

“Вы видите, что у нас падает количество людей, которые каждый день регистрируются как заболевшие COVID-19. Мы достигли такой определенной серьезной стабилизации в этих вещах. Главное, чего мы достигли, главный эффект от введения жесткого карантина, это то, что нам удалось на начальных стадиях сбить эту волну распространения COVID-19, которая потенциально должна была начаться после новогодних праздников“, – подчеркнул Степанов.

“Кстати, там очень простая математика… Если бы 10 человек заболели во время новогодних праздников, и каждый из них общается с 10 людьми, то потенциально они могли бы заразить 100 человек. Если мы вводим ограничения, которые влияют на контакты между этими людьми, количество потенциально зараженных будет уже не 100, а, условно говоря, 50. И это уже серьезный результат, который влияет на общую статистику”, – добавил министр.

Он уточнил, что при анализе результатов карантина учитываются и количество госпитализаций, и количество тяжелых случаев.

По состоянию на сегодняшнее утро, в Украине меньше 19 тысяч пациентов находятся в больницах (18 896 человек находятся в стационарах с подтвержденным диагнозом или с подозрением на COVID-19). На начало декабря эта цифра составляла около 29 тысяч.

По словам Степанова, полную оценку эффективности карантинных ограничений можно будет дать после окончания жестких ограничений.

(На видео – с 9:50)