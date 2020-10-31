Об этом он сказал сегодня на брифинге.

“Понимая, что, к сожалению, у нас достаточно хромает система контроля, еще в июле месяце правительством был подан законопроект в Верховную Раду относительно усиления ответственности за несоблюдение всех противоэпидемических мероприятий, а именно относительно ношения масок”, – сказал Степанов.

Он отметил, что в законе четко определено, какой штраф будет за неношение масок в общественных заведениях. Он составляет от 10 до 15 необлагаемых минимумов, то есть от 170 до 225 гривен.

“Этот законопроект еще не рассмотрен. Итак, я обратился на этой неделе к председателю Верховной Рады Дмитрия Разумкова, обращаюсь сейчас к народным депутатам, наконец-то поддержать и проголосовать на следующей пленарной неделе этот законопроект, чтобы он вступил в действие. Он нам очень необходим в это время, когда у нас такое есть такой рост COVID”, – добавил министр.

(На видео с 5:53)

По состоянию на 31 октября, в Украине новый рекорд по количеству новых случаев заражения коронавируса COVID-19 и по количеству летальных исходов.