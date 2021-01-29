Об это он проинформировал сегодня на брифинге.
По словам министра, вакцинация будет проводиться “исключительно безопасными вакцинами”.
“Она начнется в феврале этого года. Вакцинация будет проводиться исключительно безопасными вакцинами, которые будут зарегистрированы в Украине. Вакцинами, которые прошли все стадии клинических испытаний, и мы будет иметь промежуточные данные третьей стадии клинических испытаний. Вакцинами, которые будут зарегистрированы в мире. Еще раз подчеркиваю: исключительно безопасными вакцинами”, – заявил Степанов.
Глава МОЗ уточнил, что на первом этапе будут вакцинированы более 367 тысяч украинцев.
“На первом этапе мы вакцинируем людей с критическим риском инфицирования и развития коронавирусной болезни и тех, кто выполняет критические функции по борьбе с COVID-19. Первый этап предусматривает, что будут вакцинированы 367 тыс. 491 человек. Все эти люди у нас полностью верифицированы”, – заявил Степанов.
Так, на первом этапе вакцину получат:
• все сотрудники мобильных бригад по вакцинации;
• все медработники – врачи, средний медицинский персонал, которые работают в медучреждениях, предоставляющих помощь при COVID-19;
• сотрудники лабораторий, которые проводят исследования на COVID-19;
• сотрудники экстренной медпомощи, включая водителей;
• люди, которые находятся в специальных учреждениях, интернатах, домах престарелых, и сотрудники таких учреждений;
• военнослужащие – ВСУ, Национальной гвардии, которые принимают участие в операции Объединенных сил на Донбассе.
Степанов напомнил, что всего будет пять этапов вакцинации. Вакцинировать граждан будут бесплатно.
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(На видео – с 2:45)
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