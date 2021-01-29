Министр охраны здоровья Украины Максим Степанов заверил, что вакцинация от коронавируса COVID-19 стартует в феврале этого года.

Об это он проинформировал сегодня на брифинге.

По словам министра, вакцинация будет проводиться “исключительно безопасными вакцинами”.

“Она начнется в феврале этого года. Вакцинация будет проводиться исключительно безопасными вакцинами, которые будут зарегистрированы в Украине. Вакцинами, которые прошли все стадии клинических испытаний, и мы будет иметь промежуточные данные третьей стадии клинических испытаний. Вакцинами, которые будут зарегистрированы в мире. Еще раз подчеркиваю: исключительно безопасными вакцинами”, – заявил Степанов.

Глава МОЗ уточнил, что на первом этапе будут вакцинированы более 367 тысяч украинцев.

“На первом этапе мы вакцинируем людей с критическим риском инфицирования и развития коронавирусной болезни и тех, кто выполняет критические функции по борьбе с COVID-19. Первый этап предусматривает, что будут вакцинированы 367 тыс. 491 человек. Все эти люди у нас полностью верифицированы”, – заявил Степанов.

Так, на первом этапе вакцину получат:

• все сотрудники мобильных бригад по вакцинации;

• все медработники – врачи, средний медицинский персонал, которые работают в медучреждениях, предоставляющих помощь при COVID-19;

• сотрудники лабораторий, которые проводят исследования на COVID-19;

• сотрудники экстренной медпомощи, включая водителей;

• люди, которые находятся в специальных учреждениях, интернатах, домах престарелых, и сотрудники таких учреждений;

• военнослужащие – ВСУ, Национальной гвардии, которые принимают участие в операции Объединенных сил на Донбассе.

Степанов напомнил, что всего будет пять этапов вакцинации. Вакцинировать граждан будут бесплатно.

(На видео – с 2:45)