Про це він поінформував сьогодні на брифінгу.
Йдеться про перші 117 тисяч доз вакцини Pfizer, які повинні надійти в рамках глобального механізму COVAX.
“Наступна партія вакцин, яку ми очікуємо найближчими днями, вже цього тижня, – це вакцина компанії Pfizer. Це 117 тисяч доз, які будуть постачатися в рамках ініціативи COVAX”, – зазначив Степанов.
Вакцинами Pfizer із першої партії в першу чергу будуть щеплювати мешканців будинків-інтернатів, будинків для літніх людей та осіб, які там працюють.
Всього в рамках ініціативи COVAX Україна розраховує отримати 8 млн доз вакцин різних виробників.
Степанов додав, що цього року МОЗ планує захистити вакцинами “не менше 50% громадян, а краще 70%, щоб у нас почав формуватися колективний імунітет”.
Варто зазначити, що перша поставка Pfizer від COVAX очікувалася ще в середині лютого, однак досі не надійшла. Окремо Україна уклала з американською фармацевтичною корпорацією Pfizer договір на постачання 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19.
(На відео – з 9:19)
Нагадаємо, що вакцина Pfizer/BioNTech — це вакцина проти COVID-19, що вводиться внутрішньом’язово. Вона містить модифіковану мРНК. Препарат має ефективність 95%. Для вакцинації потрібно ввести дві дози з інтервалом у три тижні. Вакцину слід зберігати та транспортувати при ультранизьких температурах нижче -70 °C.
В березні Pfizer заявила, що її вакцина проти COVID-19 залишається високоефективною через шість місяців з початку її використання.
Також дослідження показали, що ефективність вакцини Pfizer/BioNTech серед підлітків 12-15 років становить 100%.
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca
- Вакциною Covishield уже публічно вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
- 19 березня Максим Степанов оголосив, що Україна перейшла до другого етапу вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Згодом він визнав, що вакцинація проти коронавірусу COVID-19 в Україні відстає майже в два рази від плану.
- У вівторок, 13 квітня, в Україні розпочинається щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
- Раніше Максим Степанов заявляв, що Україна розраховує отримати 32 млн доз вакцин проти коронавірусу COVID-19. Йдеться як про вакцини від глобальної ініціативи COVAX, так і за прямими контрактами з виробниками.