Министерство охраны здоровья Украины поставило цель до конца 2021 года вакцинировать от коронавируса COVID-19 70% взрослого населения.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов

Он напомнил, что на днях президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО “О Национальном плане вакцинопрофилактики COVID-19 до конца 2021 года”.

Как пояснил Степанов, этот план предусматривает ответственность органов власти за обеспечение вакцинами и проведение иммунопрофилактики.

“Он предусматривает также один из основных посылов: что к концу 2021 года мы должны вакцинировать подавляющее большинство населения Украины – взрослого населения, то есть старше 18 лет. Забегая вперед, могу сказать: это будет сделано в 2021-м году. Общая численность населения, которую надо вакцинировать, чтобы достичь коллективного иммунитета, начать достигать его, – это не менее 60%. Мы хотим увеличить это количество и довести его до 70%. По крайней мере дать возможность до 70% граждан сделать соответствующее прививки”, – подчеркнул Степанов.

При этом министр признал, что для этого необходима “способность медицинской системы” и наличие вакцин.

Он напомнил, что прививки делаются как мобильными бригадами, так и в кабинетах для вакцинации.

По словам главы МОЗ, в Украине сейчас 11,5 тыс. прививочных кабинетов. Если в одном кабинете есть возможность делать до 40-50 прививок в день, то страна способна осуществлять до “450-500 тысяч прививок в сутки”. Сейчас не все кабинеты задействованы для прививок от COVID-19.

“Количество, на которое мы рассчитываем, это от 5 до 7 млн прививок в месяц”, – уточнил Степанов.

Он заверил, что этого достаточно, чтобы вакцинировать 60-70% взрослого населения до конца года.

По словам министра, Украина договорилась об обеспечении 22 миллионами доз вакцины. Это: 8 млн от глобальной инициативы COVAX и 14 млн – по подписанным прямым контрактам (10 млн доз вакцины Novavax, 2 млн доз вакцины CoviShield и почти 2 миллиона доз вакцины производства китайской компании Sinovac).

Степанов заявил, что в ближайшие дни Украина получит контракты на еще 15 млн доз вакцин от коронавируса.

“Все контракты мы заключаем исключительно с поставкой в 2021 году”, – сообщил министр.

При этом он признал, что Украина “столкнулась с проблематикой невыполнения вовремя тех обязательств, которые берут перед нами производители в этих контрактах”. Это касается и препарата Covishield, и вакцины производства компании Sinovac, которая тоже начала прибывать в Украину с опозданием, а также вакцин от инициативы COVAX.

Такую ситуацию Степанов пояснил “бешеным спросом на вакцину в мире”, в связи с чем “на всех не хватает производства”.

(На видео – с 8:40)

Стоит отметить, что с начала кампании по вакцинации в Украине привито 304 680 человек. Из них завершили вакцинацию (получили 2 дозы) только 2 человека.

Каким препаратом вакцинируют украинцев?

Как известно, украинцев сейчас вакцинируют препаратом Covishield. Речь идет о вакцине под торговой маркой Covishield, выпускаемой в Индии по лицензии британско-шведской компании AstraZeneca.

Украина получила первые 500 тысяч доз вакцины Covishield 23 февраля (ее привезли грузовым самолетом в аэропорт “Борисполь”).

В среду, 24 февраля, в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19.

Covishield поставляется в Украину в многодозных флаконах. Каждый флакон содержит 10 доз препарата. После открытия флакона вакцина должна быть использована в течение 6 часов (столько длится одна сессия мобильной выездной бригады).

Повторное охлаждение уже открытого флакона или использование его спустя 6 часов с момента открытия запрещено. В таких случаях неиспользованные дозы вакцины должны быть утилизированы.

Отметим, что вакцину Covishield зарегистрировали в Украине по заявке фирмы-однодневки, созданной 3 месяца назад.

Министерство охраны здоровья Украины также дало разъяснения о возможных побочных реакциях на вакцину Covishield. Это: покраснение, боль, отек в месте инъекции; лихорадка или озноб; головная боль, боль в мышцах или суставах; увеличенные лимфатические узлы; тошнота утомляемость, бессонница.

В МОЗ заверили, что “эти реакции являются нормальными и проходят через несколько дней после вакцинации”.

Между тем главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заразился коронавирусом на 13 день после получения первой дозы вакцины Covishield. По его словам, он попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован.

На днях стало известно, что в Одесской области умерла военная по контракту. За два дня до этого она была вакцинирована от COVID-19. В Министерстве охраны здоровья заявили, что причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

24 марта в городской клинической больнице Черновцов умер провизор аптеки военного госпиталя, который 15 марта получил прививку от коронавируса. В МОЗ заявили, что, по предварительной информации, причиной смерти стал острый мозговой инсульт.

Чем будут вакцинировать украинцев во время второй (повторной) прививки пока непонятно, поскольку Индия приостановила экспорт вакцины, что изготавливается Индийским институтом сыворотки по лицензии AstraZeneca, чтобы удовлетворить спрос на внутреннем рынке.

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что сейчас не существует данных о взаимозаменяемости вакцин от коронавируса COVID-19, произведенных на разных платформах. Поэтому вторая прививка не может осуществляться другой вакциной. В то же время Ляшко заверил, что украинцы, которые были привиты вакциной Covishield, смогут получить вторую дозу в конце мая 2021 года.

Также в Украину доставили первые 215 тысяч доз вакцины от COVID-19 CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech. Ее планируют применить для вакцинации маломобильных пожилых людей и их опекунов.