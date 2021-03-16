В Украине не фиксировали случаев тромбоза после получения дозы COVID-вакцины Covishield. В целом у привитых были только легкие реакции на прививку.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала “Украина 24”.

Степанов подчеркнул, что в Украине не зафиксировано ни одного случая тромбоза после вакцинации.

По его словам, небольшой надзор после вакцинации был нужен только для двух привитых.

“Мы сделали по состоянию на сегодняшнее утро 62 тыс. прививок. На все 62 тыс. зафиксировано 362 побочные реакции, только две требовали осмотра медработников непродолжительное время. Никаких тромбозов у ​​нас зафиксировано не было. Относительно ведущих стран мира – например, британский регулятор, который является наиболее жестким регулятором в мире, уже четко заявил, что они не собираются прекращать вакцинацию AstraZeneca, что нет никакого у них подтверждения связи между вакцинацией и тромбозами. Так же заявила и Канада. Думаю, что то же самое заявят и европейские страны в ближайшее время. Если говорить о пользе и риске, то польза вакцинации намного превышает какие-либо реакции и побочные эффекты”, – сказал он.

Отметим, что 1 марта в Украине разрешили вакцинировать общественных деятелей. Это решили делать, чтобы популяризировать прививки.