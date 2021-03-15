Covid-19 Украина

обновлено 15.03.2021 в 14:01

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Степанов уверяет, что вакцина AstraZeneca не увеличивает риск образования тромбов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, вакцина AstraZeneca совершенно не увеличивает риска образования тромбов. Такое заявление он сделал со ссылкой на Европейское агентство по лекарственным средствам.

Понедельник, 15 марта 2021, 14:27

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

“Дополнительно министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что Европейское агентство по лекарственным средствам уже официально заявило, что вакцина AstraZeneca совершенно не увеличивает риска образования тромбов”, – сказал глава Минздрава.

Как известно, Украина получила первые 500 тысяч доз вакцины Covishield: их 23 февраля привезли грузовым самолетом в аэропорт “Борисполь”. В среду, 24 февраля, в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19.

Covishield – это локальное название британской вакцины AstraZeneca. Ее производят в индийском Serum Institute.

Covishield поставляется в Украину в многодозных флаконах. Каждый флакон содержит 10 доз препарата. После открытия флакона вакцина должна быть использована в течение 6 часов (столько длится одна сессия мобильной выездной бригады).

Повторное охлаждение уже открытого флакона или использование его спустя 6 часов с момента открытия запрещено. В таких случаях неиспользованные дозы вакцины должны быть утилизированы.

Отметим, что вакцину Covishield зарегистрировали в Украине по заявке фирмы-однодневки, созданной 3 месяца назад, которая торгует мясом и одеждой.

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