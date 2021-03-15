По словам министра охраны здоровья Максима Степанова, в низких темпах вакцинации и в некоторых местах нулевых показателях количества прививок на выходных виновата местная власть.

Такое заявление глава МОЗ сделал в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале ICTV.

“Мы вышли в пятницу, это рабочий день, было 9304. Ну суббота, воскресенье… Они не показательны, понятно…”, — заявил Степанов.

Однако ведущий Вадим Карпьяк заметил, что в Киеве, к примеру, за выходные не вакцинировали ни одного человека. Вину за это глава МОЗ возложил на представителей местных властей.

“А это вопрос, который мы ставим перед местными властями. Потому что министерство же напрямую не вакцинирует, вы же понимаете. Мы дали все возможности, научили соответствующие мобильные бригады. Общее количество мобильных бригад, которые должны работать — не менее 9 на область”, — сказал Степанов.

“Далее мы, согласно нашему плану, начиная с 22 марта открываем уже кабинеты прививок, когда будут прививки делать у семейных врачей. Но, в частности, сегодня во время селектора с председателями ОГА снова задавал этот вопрос, что они должны были выйти уже не на 10 тысяч, а более 12-14 тысяч в сутки вакцинированных. У них есть все возможности для этого”, — добавил он.