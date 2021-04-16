Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Це сталося під час години запитань до уряду в рамках якої Степанов доповідав про боротьбу з коронавірусом та вакцинацію.
Поховальні квіти передала депутатка від фракції “Голосу”, член комітету ВР з питань здоров’я нації Ольга Стефанишина.
“На одному з київських кладовищ ховають чоловіка. Він помер від коронавірусу, і родичі просили вам розповісти його історію. Ще три тижні тому це був абсолютно здоровий чоловік 68 років. У нього був, правда, діабет. Він пішов до сімейного лікаря і попросив його вакцинувати проти COVID-19. А йому сказали, що вакцин для вас немає, бо в нас у країні майже немає вакцин. Бо ви їх не поставили. За кілька днів він захворів і нещодавно помер”, – заявила спочатку Стефанишина, звертаючись до міністра.
“Ви нездатні забезпечити Україну життєво важливими вакцинами. Так от, пане Степанов, це вам. Поховальні квіти, які родичі людини, яка померла в 68 років, просили вам передати. Щоб ви знали, що за кожною смертю по 500 на день стоїть конкретна людина і конкретні трагедії та людські долі”, – додала нардепка.
Після цього вона підійшла до парламентської трибуни, за якою стояв Степанов, й поклала перед них поховальні квіти.
Очільник МОЗ, у свою чергу, назвав слова нардепки “маніпулюванням смертями людей”, а також закликав не використовувати цю тему “для дешевого піару”.
“Коли ви наступного разу будете маніпулювати смертями людей. Помовчіть, будь ласка, я вам дуже уважно слухав. Коли ви наступного разу будете маніпулювати смертями людей, згадайте, будь ласка, що ви особисто зробили, щоб цих смертей не було. Не треба маніпулювати смертями людей. COVID-19 – це важка хвороба, яка забирає життя людей”, – заявив Степанов.
Після цього в залі засідань почали лунати вигуки “Ганьба!” (зокрема їх скандували нардепи від “Європейської Солідарності”.
Депутатів заспокоїв перший віцеспікер Руслан Стефанчук.
Квіти під час цієї перепалки прибрала з трибуни нардепка від “Слуги народу” Галина Третьякова.
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