Об этом рассказывают #Буквы.
Так, через своего адвоката Стерненко передал письмо, которое впоследствии опубликовали на его странице в Facebook.
Сергей отметил, что для него было настоящим шоком, когда услышал приговор суда.
“Это не правовой, а политический приговор без всякого доказательства стал для меня шоком. Судью явно сломали и под давлением заставили переписать оправдательный приговор, и осудить меня на основании одних только слов титушки-коллаборанта, который служит Труханову.
Жаловаться на условия не буду. Тюрьма есть тюрьма. Я здесь в изоляции. Не знаю новостей, но уверен, что вы этот беспредел так просто не оставите. Слышал вас, когда были под СИЗО”.
А еще Сергей Стерненко призвал всех неравнодушных не молчать и “освобождать своих”.
“Эти черти так просто не остановятся. И эти политические репрессии только набирают обороты. Поэтому единственное, о чем прошу – не молчите! Говорите громко!
Не забывайте о своих. Освободите Антоненко. Боритесь за каждого”.
Заключение Стерненко
Напомним, сегодня Приморский районный суд Одессы признал виновным одесского активиста Сергея Стерненко по делу по обвинению в похищении человека. Его лишили свободы на семь лет и три месяца с конфискацией 1/2 имущества.
В зале Приморского районного суда Одессы активист Сергей Стерненко позвонил президенту Владимиру Зеленскому и “поблагодарил” за приговор.
Активисты, пришедшие поддержать Сергея Стерненко, разозлил приговор — под судом раздавались взрывы петард и произошли столкновения.
О дело, по которому Стерненко получил приговор, в деталях — в материале #Букв.