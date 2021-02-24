Активист Сергей Стерненко, находясь в СИЗО, написал письмо всем, кто его поддерживает. Он призвал не молчать и освобождать тех, кого несправедливо осудили.

Об этом рассказывают #Буквы.

Так, через своего адвоката Стерненко передал письмо, которое впоследствии опубликовали на его странице в Facebook.

Сергей отметил, что для него было настоящим шоком, когда услышал приговор суда.

“Это не правовой, а политический приговор без всякого доказательства стал для меня шоком. Судью явно сломали и под давлением заставили переписать оправдательный приговор, и осудить меня на основании одних только слов титушки-коллаборанта, который служит Труханову. Жаловаться на условия не буду. Тюрьма есть тюрьма. Я здесь в изоляции. Не знаю новостей, но уверен, что вы этот беспредел так просто не оставите. Слышал вас, когда были под СИЗО”.

А еще Сергей Стерненко призвал всех неравнодушных не молчать и “освобождать своих”.

“Эти черти так просто не остановятся. И эти политические репрессии только набирают обороты. Поэтому единственное, о чем прошу – не молчите! Говорите громко! Не забывайте о своих. Освободите Антоненко. Боритесь за каждого”.

Заключение Стерненко

Напомним, сегодня Приморский районный суд Одессы признал виновным одесского активиста Сергея Стерненко по делу по обвинению в похищении человека. Его лишили свободы на семь лет и три месяца с конфискацией 1/2 имущества.

В зале Приморского районного суда Одессы активист Сергей Стерненко позвонил президенту Владимиру Зеленскому и “поблагодарил” за приговор.

Активисты, пришедшие поддержать Сергея Стерненко, разозлил приговор — под судом раздавались взрывы петард и произошли столкновения.

О дело, по которому Стерненко получил приговор, в деталях — в материале #Букв.