Активист Сергей Стерненко отреагировал на решение суда поместить его под домашний арест на территории военной части в Одессе.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Как сообщалось ранее, сегодня, 15 июня, активисту Сергею Стерненко избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на срок в 60 дней. Соответствующее решение принял судья Шевченковского районного суда Киева Владимир Бигуль.

Сам активист считает, что решение было принято под давлением со стороны Офиса генерального прокурора.

“Судья принял решение, которое было написано еще до судебного заседания. Он ушел в совещательную комнату просто для того, чтобы придерживаться формальностей: якобы он что-то там принимает. Это решение было написано в Офисе Генерального прокурора”, — сказал Стерненко в обращении к журналистам и активистам после судебного заседания.

Также активист сообщил, что должен находиться под домашним арестом в Одессе по адресу улица Приморская, 37. По этому адресу расположена военная часть — Одесский отряд морской охраны, куда его, по его словам, не пустят.

“Эта власть превысила в абсурде сама себя. В этом решение написано, что мне нужно отбывать домашний арест в военной части в городе Одесса, куда меня не пустят, потому что это режимный объект. Это адрес моей прописки”, — сказал он.

Стерненко указал на то, что судья был проинформирован о том, что он проживает в Киеве. В связи с этим активист предположил, что соответствующее решение принято с целью принудить его не соблюсти его, в результате чего у обвинения появится возможность ходатайствовать о более жестокой мере пресечения — содержании под стражей.

“Если я не выполню это судебное решение, значит я нарушил возложенные на меня обязательства. Значит прокурор придет в суд и скажет: “Смотрите, Стерненко не выполнил решение суда по мере пресечения”. Следующая по тяжести мера пресечения — это содержание под стражей и только содержание под стражей. Поэтому знаете, что я скажу? Вот что я скажу”, — сказал активист и порвал копию судебного решения.

После Стерненко объявил, что вместе с адвокатами будет пытаться добиться изменения адреса в решении суда.

Напомним, 12 июня в Шевченковском суде проходило заседание, на котором должны были избрать меру пресечения для Стерненко. Тогда под зданием суда произошли потасовки с правоохранителями. Под вечер силовики не пропускали поручителей в суд, из-за чего возникли новые столкновения. В тот же день судья объявил перерыв и назначил следующее заседание на 15 июня на 10:00.

К началу судебного заседания под Шевченковский суд массово стягивали Нацгвардию и полицию. Под оцепленный правоохранителями Шевченковский суд поддержать Сергея Стерненко пришли несколько сотен человек.

Сегодня, 15 июня, у здания суда также происходили столкновения активистов с полицейскими. Во время столкновений пострадали несколько человек. Среди них — народный депутат от фракции “Голоса” Роман Лозинский. Несколько активистов были задержаны. Одного из активистов полицейские повалили на землю, после чего один из правоохранителей бил его ногой по голове. В полиции начали служебное расследование из-за столкновений правоохранителей с активистами.