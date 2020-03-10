Об этом сообщил Стерненко на своем YouTube-канале.
“Представитель Ильи Кивы ознакомился с материалами дела, но почему-то не явился в суд, именно из-за этого отложили судебное рассмотрение. Он грозился, что отвечает за свои слова, но на самом деле за свои слова Илья Кива не отвечает. Он за*сал прийти в суд и не может объяснить, почему меня оболгал”, – сказал Стерненко.
Он объяснил, что подал в суд на Киву из-за его заявлений в эфире телеканалов ZIK и NewsOne: политик назвал Стерненко подозреваемым и обвиняемым в умышленном убийстве. Иски о клевете активист подал также против этих каналов. Представители ZIK, по словам Стерненко, назвали заявления Кивы “оценочным суждением”.
“То есть обвинить человека в убийстве, сказать, что он имеет процессуальный статус – это важно, процессуальный статус в уголовном деле подозреваемого или обвиняемого – это у нас, оказывается, оценочные суждения”, – заявил активист.
На NewsOne заявили, что телеканал не имеет отношения к видео.
“Наверное, Кива сделал свой NewsOne с блекджеком и журналистами Медведчука и под брендом NewsOne решил их таким образом подставить. Ну или это я сделал такой видеомонтаж”, – сказал Стерненко.