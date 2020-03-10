Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива не явился на подготовительное заседание по иску активиста Сергея Стерненко.

Об этом сообщил Стерненко на своем YouTube-канале.

“Представитель Ильи Кивы ознакомился с материалами дела, но почему-то не явился в суд, именно из-за этого отложили судебное рассмотрение. Он грозился, что отвечает за свои слова, но на самом деле за свои слова Илья Кива не отвечает. Он за*сал прийти в суд и не может объяснить, почему меня оболгал”, – сказал Стерненко.

Он объяснил, что подал в суд на Киву из-за его заявлений в эфире телеканалов ZIK и NewsOne: политик назвал Стерненко подозреваемым и обвиняемым в умышленном убийстве. Иски о клевете активист подал также против этих каналов. Представители ZIK, по словам Стерненко, назвали заявления Кивы “оценочным суждением”.

“То есть обвинить человека в убийстве, сказать, что он имеет процессуальный статус – это важно, процессуальный статус в уголовном деле подозреваемого или обвиняемого – это у нас, оказывается, оценочные суждения”, – заявил активист.

На NewsOne заявили, что телеканал не имеет отношения к видео.

“Наверное, Кива сделал свой NewsOne с блекджеком и журналистами Медведчука и под брендом NewsOne решил их таким образом подставить. Ну или это я сделал такой видеомонтаж”, – сказал Стерненко.

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