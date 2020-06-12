Одесский активист Сергей Стерненко прибыл в Шевченковский районный суд столицы, где сегодня состоится рассмотрения ходатайства об избрании ему меры пресечения.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Возле здания суда собрались активисты, которые пришли поддержать Стерненко. Там же находятся усиленные наряды правоохранителей. В судебный зал не пропускают посетителей. Причины также не называют.

Прокуратура ходатайствует о помещении активиста под круглосуточный домашний арест.

ОБНОВЛЕНО

Начался суд об отводе судьи Владимира Бугеля.

В суд также приехали нардепы от “Голоса” Кира Рудык и от “Европейской Солидарности” Яна Зинкевич и Виктория Сюмар.

Группу поддержки Стерненко по-прежнему не пропускают в зал заседания, активисты скандируют: “Пропускай!”.

11 июня домой к активисту Сергею Стерненко пришла полиция с постановлением о принудительном приводе в СБУ. Однако Стерненко сам пришел в СБУ, где ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 263 Уголовного Кодекса Украины) по делу о нападении на активиста в мае 2018 года.

Сам активист неоднократно отмечал, что “не было убийства, а была необходимая оборона”, а “по ножу есть несколько экспертиз, устанавливающих, что он не является холодным оружием”.

Ранее в Службе безопасности Украины детально рассказали о сути подозрения Сергею Стерненко.

Напомним, 24 мая 2018 года в Одессе во дворе дома, где жил Сергей Стерненко, на него напали. Нападавших было двое, одного из них Стерненко смертельно ранил ножом в живот. Второй тоже был ранен, но смог убежать. 25 мая полиция сообщила, что задержала второго нападавшего. В связи с нападением на Стерненко 25 мая полиция открыла три уголовных производства по ч. 1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение), ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Однако ни одного задержанного по этим производствам нет. #Буквы рассказывали всю предысторию случившегося.

В апреле 2020 года глава Офиса Генпрокурора Ирина Венедиктова заявила, что подозрение Стерненко будет в любом случае. До этого экс-заместитель генерального прокурора Виктор Трепак заявил, что Венедиктова требовала сообщить о подозрении Стерненко.