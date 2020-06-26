Стерненко приехал в апелляционный суд: туда стянули полицию и Нацгвардию

Одесский активист Сергей Стерненко приехал в Киевский апелляционный суд, где сегодня состоится заседание по рассмотрению жалобы на выбранную ему меру пресечения.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Под суд, где будет проходить заседание, стянули много представителей полиции, Национальной гвардии и судебной охраны.

Перед заседанием суда Стерненко отметил, что ждет отмены решения суда первой инстанции, однако сомневается, что это произойдет.

“С юридической точки зрения, я жду сегодня отмены решения суда первой инстанции и вообще отказ прокурору в удовлетворении любого ходатайства о применении в отношении меня любой меры пресечения, но по факту, как оно будет, я сомневаюсь, что мы сегодня здесь найдем справедливость. Огромное количество полиции, “Беркута”, судебной охраны, Нацгвардии … я буквально 15 минут назад прочитал на странице организации общественной, что двое судей, которые сегодня будут рассматривать нашу жалобу, они были причастны, точнее отпускали “беркутовцев” и обвиняемых в расстрелах на Майдане, поэтому хочется надеяться на лучшее, но увидим”, – сказал он.