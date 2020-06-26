Covid-19 Украина

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Стерненко приехал в апелляционный суд: туда стянули полицию и Нацгвардию

Одесский активист Сергей Стерненко приехал в Киевский апелляционный суд, где сегодня состоится заседание по рассмотрению жалобы на выбранную ему меру пресечения.

Пятница, 26 июня 2020, 11:37

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Под суд, где будет проходить заседание, стянули много представителей полиции, Национальной гвардии и судебной охраны.

Стерненко приехал в апелляционный суд Стерненко приехал в апелляционный суд Стерненко приехал в апелляционный суд

Перед заседанием суда Стерненко отметил, что ждет отмены решения суда первой инстанции, однако сомневается, что это произойдет.

“С юридической точки зрения, я жду сегодня отмены решения суда первой инстанции и вообще отказ прокурору в удовлетворении любого ходатайства о применении в отношении меня любой меры пресечения, но по факту, как оно будет, я сомневаюсь, что мы сегодня здесь найдем справедливость. Огромное количество полиции, “Беркута”, судебной охраны, Нацгвардии … я буквально 15 минут назад прочитал на странице организации общественной, что двое судей, которые сегодня будут рассматривать нашу жалобу, они были причастны, точнее отпускали “беркутовцев” и обвиняемых в расстрелах на Майдане, поэтому хочется надеяться на лучшее, но увидим”, – сказал он.

Стерненко приехал в апелляционный суд Стерненко приехал в апелляционный суд

Стерненко приехал в апелляционный суд

Стерненко приехал в апелляционный суд Стерненко приехал в апелляционный суд Стерненко приехал в апелляционный суд

Стерненко приехал в апелляционный суд Стерненко приехал в апелляционный суд Стерненко приехал в апелляционный суд

Фото: #Буквы

Напомним, что 15 июня активисту Сергею Стерненко избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на срок в 60 дней. Соответствующее решение принял судья Шевченковского районного суда Киева Владимир Бигуль.

Сам активист считает, что решение было принято под давлением со стороны Офиса генерального прокурора. Кроме того,в соответствии с решением суда активист должен находиться под домашним арестом в Одессе по адресу улица Приморская, 37. По этому адресу расположена военная часть — Одесский отряд морской охраны, куда его, по его словам, не пустят.

16 июня Шевченковский районный суд Киева изменил адрес домашнего ареста для активиста Сергея Стерненко.

  • 24 мая 2018 года в Одессе во дворе дома, где проживает Сергей Стерненко, на него напали. Нападавших было двое, одного из них Стерненко смертельно ранил ножом в живот. Второй тоже был ранен, но смог убежать. 25 мая полиция сообщила, что задержала второго нападавшего. В связи с нападением на Стерненко 25 мая полиция открыла три уголовных производства по ч. 1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение), ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Однако ни одного задержанного по этим производствам нет. #Буквы рассказывали всю предысторию случившегося.
  • В апреле 2020 года глава Офиса Генпрокурора Ирина Венедиктова заявила, что подозрение Стерненко будет в любом случае. До этого экс-заместитель генерального прокурора Виктор Трепак заявил, что Венедиктова требовала сообщить о подозрении Стерненко.
  • 11 июня домой к активисту Сергею Стерненко пришла полиция с постановлением о принудительном приводе в СБУ. Однако Стерненко сам пришел в СБУ, где ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 263 Уголовного Кодекса Украины) по делу о нападении на активиста в мае 2018 года. Сам активист неоднократно отмечал, что “не было убийства, а была необходимая оборона”, а “по ножу есть несколько экспертиз, устанавливающих, что он не является холодным оружием”.
  • В Службе безопасности Украины детально рассказали о сути подозрения Сергею Стерненко.
Теги: Апелляционный суд, мера пресечения, Сергей Стерненко, суд

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