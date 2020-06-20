Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.
“Вчера ночью, а именно в 23:22 на автомобиле с номером 6248, к моему дому прибыли сотрудники полиции, которые в домофон сообщили, что прибыли из Одессы чтобы разъяснить мне, как надо отбывать домашний арест. Я ответил, что уже ночь и им следовало бы прийти в другое время, а не когда я уже ложился спать. Тем более что такой поздний визит “для разъяснений” это неуважение к человеческому достоинству”, – написал Стерненко.
По его словам, он предложил правоохранителям прийти с визитом утром, но те отказались. Тогда он попросил подождать до появления его адвокатов. Однако, к моменту прибытия адвокатов, где-то через 15-20 мин, полиции на месте уже не было.
“Люди, которые представились работниками полиции, куда-то исчезли. Утром тоже никто не приходил. Какие они странные”, – написал Стерненко.
Напомним, что 15 июня активисту Сергею Стерненко избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на срок в 60 дней. Соответствующее решение принял судья Шевченковского районного суда Киева Владимир Бигуль.
Сам активист считает, что решение было принято под давлением со стороны Офиса генерального прокурора. Кроме того,в соответствии с решением суда активист должен находиться под домашним арестом в Одессе по адресу улица Приморская, 37. По этому адресу расположена военная часть — Одесский отряд морской охраны, куда его, по его словам, не пустят.
16 юиня Шевченковский районный суд Киева изменил адрес домашнего ареста для активиста Сергея Стерненко.
- 24 мая 2018 года в Одессе во дворе дома, где проживает Сергей Стерненко, на него напали. Нападавших было двое, одного из них Стерненко смертельно ранил ножом в живот. Второй тоже был ранен, но смог убежать. 25 мая полиция сообщила, что задержала второго нападавшего. В связи с нападением на Стерненко 25 мая полиция открыла три уголовных производства по ч. 1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение), ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Однако ни одного задержанного по этим производствам нет. #Буквы рассказывали всю предысторию случившегося.
- В апреле 2020 года глава Офиса Генпрокурора Ирина Венедиктова заявила, что подозрение Стерненко будет в любом случае. До этого экс-заместитель генерального прокурора Виктор Трепак заявил, что Венедиктова требовала сообщить о подозрении Стерненко.
- 11 июня домой к активисту Сергею Стерненко пришла полиция с постановлением о принудительном приводе в СБУ. Однако Стерненко сам пришел в СБУ, где ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 263 Уголовного Кодекса Украины) по делу о нападении на активиста в мае 2018 года. Сам активист неоднократно отмечал, что “не было убийства, а была необходимая оборона”, а “по ножу есть несколько экспертиз, устанавливающих, что он не является холодным оружием”.
- В Службе безопасности Украины детально рассказали о сути подозрения Сергею Стерненко.