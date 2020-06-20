Одесский активист Сергей Стерненко, который находится под домашним арестом в Киеве, сообщил, что к нему наведывались полицейские из Одессы, чтобы разъяснить, как надо отбывать домашний арест.

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

“Вчера ночью, а именно в 23:22 на автомобиле с номером 6248, к моему дому прибыли сотрудники полиции, которые в домофон сообщили, что прибыли из Одессы чтобы разъяснить мне, как надо отбывать домашний арест. Я ответил, что уже ночь и им следовало бы прийти в другое время, а не когда я уже ложился спать. Тем более что такой поздний визит “для разъяснений” это неуважение к человеческому достоинству”, – написал Стерненко.

По его словам, он предложил правоохранителям прийти с визитом утром, но те отказались. Тогда он попросил подождать до появления его адвокатов. Однако, к моменту прибытия адвокатов, где-то через 15-20 мин, полиции на месте уже не было.

“Люди, которые представились работниками полиции, куда-то исчезли. Утром тоже никто не приходил. Какие они странные”, – написал Стерненко.

Напомним, что 15 июня активисту Сергею Стерненко избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на срок в 60 дней. Соответствующее решение принял судья Шевченковского районного суда Киева Владимир Бигуль.

Сам активист считает, что решение было принято под давлением со стороны Офиса генерального прокурора. Кроме того,в соответствии с решением суда активист должен находиться под домашним арестом в Одессе по адресу улица Приморская, 37. По этому адресу расположена военная часть — Одесский отряд морской охраны, куда его, по его словам, не пустят.

16 юиня Шевченковский районный суд Киева изменил адрес домашнего ареста для активиста Сергея Стерненко.