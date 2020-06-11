Сегодня, 11 июня, активисту Сергею Стерненко в стенах СБУ сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 263 (незаконное ношение холодного оружия).

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

“Мне сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 и ч. 2 ст. 263 – умышленное убийство и незаконное ношение холодного оружия. Несмотря на то, что:

Не было убийства, а была необходимая оборона, что следователь ранее сам и признал, когда сообщил о подозрениях нападавшим. По ножу есть несколько экспертиз, устанавливающих, что он не является холодным оружием”, – написал Стерненко.

Сейчас активист все еще в здании СБУ, ждет адвокатов.

Стоит отметить, что под стены СБУ поддержать Сергея Стерненко пришла бывшая и. о. министра охраны здоровья Ульяна Супрун, а также народный депутат от “Слуги народа” Гео Лерос.

Фото: Александр Кужельный, #Буквы

ОБНОВЛЕНО в 13:50

В СБУ детально рассказали о подозрении Сергею Стерненко.

“Действительно, как свидетельствуют материалы дела, можно говорить о том, что И. Кузнецов и О. Исайкул имели цель запугать и нанести телесные повреждения С. Стерненко. Поэтому действия нападающих следователями были квалифицированы по ст. 296 ч. 4 УК. Защищаясь, общественный активист левой рукой прикрывался от ударов, а правой – наносил удары ножом. Как следствие, О. Исайкул получил резаную рану передней брюшной стенки, а И. Кузнецов – проникающее колото-резаное ранение живота. Отмечаем, что такие действия С. Стерненка могут соответствовать понятию необходимая оборона”, – говорится в сообщении.

Тем не менее в СБУ подчеркивают, что после нападения Кузнецов скрылся с места инцидента и “нападение на Стерненко считается законченным”.

“Однако Стерненко побежал за Кузнецовым, догнал его и нанес нескольких ранений, в частности, удар ножом в сердце, который стал смертельным. Тело Кузнецова было найдено почти в 100 метрах от места первой схватки. То есть заявления о том, что Стерненко ранил Кузнецова во время самообороны, а впоследствии никаких ран не наносил, не соответствуют действительности”.

В СБУ отмечают, что досудебная экспертиза доказывает версию об умышленном убийстве. Еще в ведомстве усомнились в словах активиста о том, что нож он “якобы отобрал у Кузнецова и Исайкула”.

“Сергей лично подтвердил принадлежность ему ножа на собственной онлайн-трансляции в сети Facebook с места происшествия”, – отмечают в СБУ.

Напомним, сегодня утром домой к активисту Сергею Стерненко пришла полиция с постановлением о принудительном приводе в СБУ.

Ранее сообщалось, что Стерненко уведомили о новом подозрении о совершении убийства.