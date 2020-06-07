Об этом Стерненко написал на своей странице в Facebook.
“Мне подготовили сообщение о подозрении за самозащиту. Уже официально”, – написал Стерненко.
Активист сказал, что получил новый документ от СБУ сегодня.
“Указано, что меня, как свидетеля, вызывают для вручения уведомления о подозрении 9 июня в 10:00. Следователю я уже направил ответ, что не могу появиться по объективным причинам: вызов получен за 2 дня до даты, на которую вызывают, а КПК в ст. 135 указывает, что должно быть минимум 3 дня. За такой срок (учитывая еще, что завтра выходной) я не успею подготовиться ко вручению подозрения и привлечь защитников”, – написал он.
Он добавил, что подозрение подготовили по ст. 115 – умышленное убийство.
“Это делается руками безвольных следственных и прокуроров по указанию Авакова и Венедиктовой. А Зеленский согласился на это преследование”, – сказал Стерненко.
- Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова требовала сообщить о подозрении активисту Стерненко.
- Глава Офиса Генпрокурора также заявила, что подозрение одесскому активисту Сергею Стерненко, который, защищаясь от нападающих, нанес одному смертельное ранение, будет в любом случае.
- Активиста Сергея Стерненко вызывают в СБУ якобы для сообщения ему о подозрении.