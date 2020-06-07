Об этом Стерненко написал на своей странице в Facebook.

“Мне подготовили сообщение о подозрении за самозащиту. Уже официально”, – написал Стерненко.

Активист сказал, что получил новый документ от СБУ сегодня.

“Указано, что меня, как свидетеля, вызывают для вручения уведомления о подозрении 9 июня в 10:00. Следователю я уже направил ответ, что не могу появиться по объективным причинам: вызов получен за 2 дня до даты, на которую вызывают, а КПК в ст. 135 указывает, что должно быть минимум 3 дня. За такой срок (учитывая еще, что завтра выходной) я не успею подготовиться ко вручению подозрения и привлечь защитников”, – написал он.

Он добавил, что подозрение подготовили по ст. 115 – умышленное убийство.

“Это делается руками безвольных следственных и прокуроров по указанию Авакова и Венедиктовой. А Зеленский согласился на это преследование”, – сказал Стерненко.