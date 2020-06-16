Активиста Сергея Стерненко, которому накануне в Шевченковском суде избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, сегодня снова вызывают с суд относительно рассмотрения ходатайства об изменении адреса домашнего ареста.

Об этом Стерненко написал в Facebook.

По его словам, о заседании ему сообщили всего лишь за 50 минут до его начала, и Стерненко попросту не успеет туда доехать. Заседание назначено на 10:00.

“Я просто физически не успею туда доехать. Это невозможно, учитывая еще и то, что мне нельзя передвигаться без охраны. У суда дежурят мои адвокаты”, – написал активист.

Он также призвал всех, кто его поддерживает, не ехать под суд.

Напомним, что 15 июня активисту Сергею Стерненко избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на срок в 60 дней. Соответствующее решение принял судья Шевченковского районного суда Киева Владимир Бигуль.

Сам активист считает, что решение было принято под давлением со стороны Офиса генерального прокурора. Кроме того,в соответствии с решением суда активист должен находиться под домашним арестом в Одессе по адресу улица Приморская, 37. По этому адресу расположена военная часть — Одесский отряд морской охраны, куда его, по его словам, не пустят.