Одесский активист Сергей Стерненко заявил об остановке производства в отношении третьего нападения на него.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“По сообщению следователя, дело по третьему нападению на меня остановили. Формальным основанием для этого стало объявление в розыск за хулиганство (да, когда тебя пытаются лишить жизни по заказу, то это у нас “хулиганство”) исполнителя Александра Исайкула”, – написал он.

Исайкул, по словам Стерненко, сбежал из Украины еще в марте 2019 года.

Он добавил, что в мае обращался к прокурору с просьбой предотвратить остановку дела, но получил отказ.

“Чтобы предотвратить это, я еще в мае обращался с ходатайством к прокурору Бозовуляку с требованием выделить материалы по исполнителю Исайкулу в отдельное производство и остановить его, чтобы не всплывали сроки расследования”, — отмечает Стерненко.

По его словам, остановка производства означает и остановку всех следственных действий, в том числе по выяснению, кто был заказчиком и организатором нападения, а также посредником.

“Теоретически никакие следственные действия могут не проводиться теперь годами. Практически это означает, что Ирина Венедиктова при содействии Авакова и по согласованию с Зеленским отмазывает всех причастных к попыткам меня убить. Соответственно, это же касается и всех нападений на других активистов в Одессе. Да и еще двух предыдущих нападений на меня”, – отметил общественный деятель.

Напомним, что 15 июня активисту Сергею Стерненко избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на срок в 60 дней. Соответствующее решение принял судья Шевченковского районного суда Киева Владимир Бигуль.

Сам активист считает, что решение было принято под давлением со стороны Офиса генерального прокурора. Кроме того,в соответствии с решением суда активист должен находиться под домашним арестом в Одессе по адресу улица Приморская, 37. По этому адресу расположена военная часть — Одесский отряд морской охраны, куда его, по его словам, не пустят.

16 июня Шевченковский районный суд Киева изменил адрес домашнего ареста для активиста Сергея Стерненко.