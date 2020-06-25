Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

“Сегодня следователь СБУ мне сообщил, что досудебное расследование по делу о моей самозащите завершено! Это произошло по поручению прокурора Бозовуляка, подконтрольного Венедиктовой. Ровно 2 недели назад мне сообщили о подозрении, а уже сегодня (даже если мы не успели обжаловать ни меру пресечения, ни само подозрение) “следствие” завершают и будут передавать дело в суд. Скорее всего, в одесский суд. В город, которым руководит заказчик нападения на меня”, – говорится в сообщении.

Стерненко отметил, что за это время не было проведено никаких следственных действий.

“При том, что когда прокурор просил мне дать арест, он ссылался как раз на то, что есть разные риски, потому что им нужно было провести ряд следственных действий. Уже все, не надо. А за 12 дней до сообщения мне о подозрении генпрокурор Венедиктова на канале Ахметова “Украина24″ заявила, что дело против меня надо передавать в суд, а там уже пусть разбираются. В тот же предвзятый одесский суд. И это прямо свидетельствует о том, что Венедиктова противоправно вмешивалась в ход следствия и давила на прокуроров”, – добавил активист.

Он также напомнил, что завтра, 26 июня, в 11:00, в Киевском апелляционном суде по адресу ул. Соломенская, 2А состоится рассмотрение жалоб касательно его домашнего ареста.

Напомним, что 15 июня активисту Сергею Стерненко избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на срок в 60 дней. Соответствующее решение принял судья Шевченковского районного суда Киева Владимир Бигуль.

Сам активист считает, что решение было принято под давлением со стороны Офиса генерального прокурора. Кроме того,в соответствии с решением суда активист должен находиться под домашним арестом в Одессе по адресу улица Приморская, 37. По этому адресу расположена военная часть — Одесский отряд морской охраны, куда его, по его словам, не пустят.

16 июня Шевченковский районный суд Киева изменил адрес домашнего ареста для активиста Сергея Стерненко.