Про це він розповів в інтерв’ю #Буквам.

Стерненко нагадав, що суд мав оголосити вирок 19 лютого, проте неочікувано переніс це на 23 лютого (йдеться про справу щодо викрадення Сергія Щербича).

Активіст зазначив, що “зазвичай оголошення вироку не переносять”.

За його словами це трапляється лише в окремих випадках: “наприклад, якщо хтось з учасників процесу захворів” або ж “судді треба більше часу для нарадчої кімнати”.

“У таких випадках суд попереджає, що засідання відкладають. Зі мною ж було інакше. 19 лютого, а це рівно 7 років після того, як Щербича з тітушками піймали під Звенигородкою, – він явно не прапори їхав на Антимайдан тримати у цих числах, – я приїхав до суду. У залі засідань сиділа секретарка, яка сказала, що вирок уже написаний і якщо всі приїхали – суддя скоро вийде і все зачитає. Я це чітко пам’ятаю. Ми чекаємо пів години. І тут уже суддя телефонує секретарю і каже, що йому треба більше часу, тож оголошення вироку відкладають на 4 дні. Хоча закон каже: якщо вирок написаний, то суддя не може брати додатковий час для нарадчої кімнати”, – зазначив Стерненко.

За даними активіста, суддя спочатку написав виправдувальний вирок, проте потім змінив його, зокрема після “спілкування з представниками МВС”.

“Тобто я можу говорити, що тут 100% було втручання в роботу судді. За інформацією моїх джерел, суддя написав виправдувальний вирок. Бо доказів, за якими мене можна обвинувачувати, немає. Але потім його переписали. Також за моєю інформацією, з суддею спілкувалися представники МВС“, – наголосив Стерненко, уточнивши, що це були представники МВС із Києва.

“Плюс суддя міг підтримувати спілкування з проросійськими елементами. Але цей висновок я роблю вже зі слів секретаря РНБО Олексія Данілова, який говорив, що за моїм вироком можуть стояти певні замовники”, – додав активіст.

Він зазначив, що спочатку очікував, що “у найгіршому випадку” суд дасть йому умовний строк, оскільки доказів у справі про викрадення немає.

“У справі про викрадення Сергія Щербича практично відсутні докази. Є лише слова ніби як потерпілого, на яких і базується обвинувачення. Якщо виходити з того, що у справі є політичний тиск – я очікував, що у найгіршому випадку мені дадуть умовний строк. Ув’язнення та конфіскації половини майна я точно не чекав. Спочатку. А коли вирок не змогли оголосити з першої спроби…”, – розповів Стерненко.

Активіст також заперечив свою причетність до викрадення Щербича і уточнив, що жодних конфліктів із ним не мав.

“Нащо мені це треба? Та ще й заради 300 грн, як каже суд. Це ж абсурд: викрадати проросійського тітушку, аби забрати в нього 300 грн”, – заявив Стерненко.

Активіст допускає, що міг бачитися із Щербичем до “викрадення”, проте точно не памʼятає.

“Можливо, перед “викраденням” ми бачилися. Або десь в числа, коли це викрадення ніби як відбувалося. Я був керівником “Правого сектору” Одеси. Зустрічався з великою кількістю людей з різних питань. І Щербича, якщо чесно, не запам’ятав. Плюс мені приїхали вручати підозру через пів року, влаштували вдома обшук, вкрали гроші, натягли мішок на голову, відвезли в одеський УБОЗ, потім до суду… Окей, якби мені вручили підозру за кілька днів після “викрадення” – я б зміг сказати, де й коли я був. Скоро у нас будуть нові судові засідання, там скажу більше у цій справі. До того було б передчасно про це говорити”, – заявив Стерненко.

Ув’язнення Стерненка

Як відомо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав винним одеського активіста Сергія Стерненка у справі за обвинуваченням у викраденні людини (колишнього члена проросійської партії “Родіна” Сергія Щербича). Детальніше про цю справу — за посиланням.

Його позбавили волі на сім років і три місяці з конфіскацією 1/2 майна. Такий самий вирок отримав інший фігурант справи — Руслан Демчук.

Активіста помістили до СІЗО Одеси. Проте адвокати просили перевести Стерненка з одеського СІЗО до Києва (мотивуючи це тим, що перебування в СІЗО Одеси “несе реальну загрозу життю та здоров’ю” активіста). Згодом стало відомо, що Стерненка вирішили перевести до окремої камери одеського СІЗО.

Перебуваючи у СІЗО, активіст написав листа усім, хто його підтримує. Він закликав не мовчати та визволяти тих, кого несправедливо засудили.

Наприкінці березня кримінальну справу за обвинуваченням Сергія Стерненка та Руслана Демчука у викраденні Щербіча, яку вже було розглянуто в суді першої інстанції, передали на розгляд до Одеського апеляційного суду. Після цього адвокати подали клопотання про скасування запобіжного заходу Стерненку та Демчуку.

9 квітня Одеський апеляційний суд відпустив активіста Сергія Стерненка з-під варти під цілодобовий домашній арешт.