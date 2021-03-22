Полный текст письма, который зачитал представитель Донецкой области, член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский, обнародован на YouTube-канале Стерненко.
“Призываю Зеленского немедленно начать диалог, вылезти из теплой ванны и действовать как гарант конституционных прав и свобод, а не прятаться от ответственности. Если же президент и в дальнейшем будет игнорировать этот кризис, который создала его команда, если он и дальше будет противостоять народу, тогда действительно от президента будет толку не больше, чем от его таблички”, – написал Стерненко в письме.
Он отметил, что в росте протестных настроений виноваты не сами протестующие, а руководство государства.
“Люди не могут и не будут вечно терпеть произвол и отсутствие диалога во время протестов. Поэтому в росте решительных протестных настроений виноваты не те, кто вчера реагировал на несправедливость. Виноваты те, кто эту несправедливость породил”, – отметил активист.
Он также поблагодарил участников воскресной акции у Офиса президента за неравнодушие.
- Напомним, 20 марта, ко дню рождения заключенного активиста Сергея Стерненка под офисом президента в Киеве состоялась акция протеста “Не слышишь? Увидишь”. Во время акции участники бросали файеры, петарды и шумовые гранаты, облили здание Офиса краской и оставили на ее стенах надписи (“Лох”, “Аваков черт”, “Свободу политзаключенным”, “1312”, “ACAB” и т. д.). Кроме этого, протестующие разбили стекло в дверях здания ОПУ, подожгли табличку с надписью Президент Украины и входные двери. Правоохранители открыли уголовное производство.
- Уже после акции был задержан ветеран и основатель издательства “Дім химер” Влад Сорд. Ему вручили подозрение по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного, холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений). Задержанный до сих пор находится в изоляторе временного содержания, у него изъяли одежду в качестве доказательства, а подозрение было вручено без адвоката.
- Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что правоохранители готовят новые подозрения участникам акции в поддержку активиста Сергея Стерненко, состоявшейся под Офисом президента 20 марта.