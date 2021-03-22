Активист Сергей Стерненко, который приговорен к семи годам лишения свободы, в письме из СИЗО призвал президента Украины Владимира Зеленского вступить в диалог с протестующими, которые требуют "освобождения политзаключенных".

Полный текст письма, который зачитал представитель Донецкой области, член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский, обнародован на YouTube-канале Стерненко.

“Призываю Зеленского немедленно начать диалог, вылезти из теплой ванны и действовать как гарант конституционных прав и свобод, а не прятаться от ответственности. Если же президент и в дальнейшем будет игнорировать этот кризис, который создала его команда, если он и дальше будет противостоять народу, тогда действительно от президента будет толку не больше, чем от его таблички”, – написал Стерненко в письме.

Он отметил, что в росте протестных настроений виноваты не сами протестующие, а руководство государства.

“Люди не могут и не будут вечно терпеть произвол и отсутствие диалога во время протестов. Поэтому в росте решительных протестных настроений виноваты не те, кто вчера реагировал на несправедливость. Виноваты те, кто эту несправедливость породил”, – отметил активист.

Он также поблагодарил участников воскресной акции у Офиса президента за неравнодушие.