Стерненко ограничили срок изучения материалов дела

Суд ограничил активисту Сергею Стерненко сроки для ознакомления с материалами уголовного производства до 11 августа.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

“Мне ограничили сроки для ознакомления с материалами дела по моей обороне от нападения до 11.08.2020 года”, – написал активист.

По его словам, следователь до сих пор не перевел документы с русского, а его адвокаты не получили доступа к вещественным доказательствам.

Стерненко заявил, что такое решение суда лишает его права на обжалование сообщения о подозрении.