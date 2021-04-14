Стягування військ до українського кордону: Таран озвучив чотири ймовірні цілі Росії

У середу, 14 квітня, міністр оборони України Андрій Таран розповів європарламентарям про чотири ймовірні цілі Російської Федерації, що стоять за стягуванням військ до українського кордону та в окупованому Криму.

Про це він заявив під час засідання підкомітету Європарламенту з питань безпеки та оборони.

За словами міністра, Україна має підстави припускати, що Росія стягує війська для досягнення якоїсь з чотирьох можливих цілей:

демонстрація військової сили з метою посилення тиску на Україну, сповільнення позитивних змін у державі, зокрема й процесу євроінтеграції; підготовка операції з боку Криму з метою розв’язання проблеми з водопостачанням; підготовка до масштабної провокації на Донбасі за сценарієм війни у Грузії, після чого Росія зможе звинуватити Україну у порушенні режиму тиші та розширити зону бойових дій; відповідь на заплановані військові навчання Defender Europe 2021, а одночасно й підготовка до російських навчань “Запад-2021”.

“Беручи до уваги всі ці припущення, ми не можемо виключити, що російські окупаційні сили у Криму або поблизу наших кордонів можуть вдатися до значних провокацій протягом цього року”, – наголосив Андрій Таран.

Крім того, глава Міноборони заявив, що Росія стягнула до українського кордону щонайменше 110 тисяч військових та перекидає підрозділи з інших регіонів.

“Експедиційне розгортання і загальна потужність російських військ, що наразі сконцентровані вздовж українського кордону, сягає 56 тактичних груп батальйонного рівня зі 110 тисячами військовослужбовців“, – сказав він.

Також міністр оборони наголосив, що необхідно враховувати сценарій нарощення військової присутності РФ у Білорусі. За його словами, тоді ситуація стане більш загрозливою не лише для України, але й для Європи.

“Ми також маємо враховувати розвиток (ситуації, – ред.) в Білорусі, що потенційно може призвести до постійної військової присутності РФ в цій країні. Якщо це трапиться, це буде зміною “правил гри” не лише для України, але для всієї Східної Європи, особливо у поєднанні із російським військовим угрупованням у Калінінградській області“, – наголосив міністр.

Що відомо про стягування військ РФ до українського кордону?