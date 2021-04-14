Covid-19 Украина

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Стягування військ до українського кордону: Таран озвучив чотири ймовірні цілі Росії

У середу, 14 квітня, міністр оборони України Андрій Таран розповів європарламентарям про чотири ймовірні цілі Російської Федерації, що стоять за стягуванням військ до українського кордону та в окупованому Криму.

Среда, 14 апреля 2021, 20:31

Про це він заявив під час засідання підкомітету Європарламенту з питань безпеки та оборони.

За словами міністра, Україна має підстави припускати, що Росія стягує війська для досягнення якоїсь з чотирьох можливих цілей:

  1. демонстрація військової сили з метою посилення тиску на Україну, сповільнення позитивних змін у державі, зокрема й процесу євроінтеграції;
  2. підготовка операції з боку Криму з метою розв’язання проблеми з водопостачанням;
  3. підготовка до масштабної провокації на Донбасі за сценарієм війни у Грузії, після чого Росія зможе звинуватити Україну у порушенні режиму тиші та розширити зону бойових дій;
  4. відповідь на заплановані військові навчання Defender Europe 2021, а одночасно й підготовка до російських навчань “Запад-2021”.

“Беручи до уваги всі ці припущення, ми не можемо виключити, що російські окупаційні сили у Криму або поблизу наших кордонів можуть вдатися до значних провокацій протягом цього року”, – наголосив Андрій Таран. 

Крім того, глава Міноборони заявив, що Росія стягнула до українського кордону щонайменше 110 тисяч військових та перекидає підрозділи з інших регіонів.

“Експедиційне розгортання і загальна потужність російських військ, що наразі сконцентровані вздовж українського кордону, сягає 56 тактичних груп батальйонного рівня зі 110 тисячами військовослужбовців“, – сказав він.

Також міністр оборони наголосив, що необхідно враховувати сценарій нарощення військової присутності РФ у Білорусі. За його словами, тоді ситуація стане більш загрозливою не лише для України, але й для Європи.

“Ми також маємо враховувати розвиток (ситуації, – ред.) в Білорусі, що потенційно може призвести до постійної військової присутності РФ в цій країні. Якщо це трапиться, це буде зміною “правил гри” не лише для України, але для всієї Східної Європи, особливо у поєднанні із російським військовим угрупованням у Калінінградській області“, – наголосив міністр.

Що відомо про стягування військ РФ до українського кордону?

Нагадаємо, що 1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, в тому числі до просування своїх військ углиб території України.

Перед цим начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).

За словами Хомчака, станом на 30 березня вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях були розташовані 28 батальйонних тактичних груп противника. Йдеться, зокрема, про Брянську, Воронезьку, Ростовську області РФ, а також про територію незаконно окупованого українського Криму.

При цьому збройні сили РФ здійснюють поступове нарощування військ поблизу державного кордону України – на півночі, на сході і на півдні.

Теги: Росія, Андрій Таран, стягування військ РФ, Украина

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