Стягування військ до українського кордону: Таран озвучив чотири ймовірні цілі Росії

Про це він заявив під час засідання підкомітету Європарламенту з питань безпеки та оборони.
За словами міністра, Україна має підстави припускати, що Росія стягує війська для досягнення якоїсь з чотирьох можливих цілей:
- демонстрація військової сили з метою посилення тиску на Україну, сповільнення позитивних змін у державі, зокрема й процесу євроінтеграції;
- підготовка операції з боку Криму з метою розв’язання проблеми з водопостачанням;
- підготовка до масштабної провокації на Донбасі за сценарієм війни у Грузії, після чого Росія зможе звинуватити Україну у порушенні режиму тиші та розширити зону бойових дій;
- відповідь на заплановані військові навчання Defender Europe 2021, а одночасно й підготовка до російських навчань “Запад-2021”.
“Беручи до уваги всі ці припущення, ми не можемо виключити, що російські окупаційні сили у Криму або поблизу наших кордонів можуть вдатися до значних провокацій протягом цього року”, – наголосив Андрій Таран.
Крім того, глава Міноборони заявив, що Росія стягнула до українського кордону щонайменше 110 тисяч військових та перекидає підрозділи з інших регіонів.
“Експедиційне розгортання і загальна потужність російських військ, що наразі сконцентровані вздовж українського кордону, сягає 56 тактичних груп батальйонного рівня зі 110 тисячами військовослужбовців“, – сказав він.
Також міністр оборони наголосив, що необхідно враховувати сценарій нарощення військової присутності РФ у Білорусі. За його словами, тоді ситуація стане більш загрозливою не лише для України, але й для Європи.
“Ми також маємо враховувати розвиток (ситуації, – ред.) в Білорусі, що потенційно може призвести до постійної військової присутності РФ в цій країні. Якщо це трапиться, це буде зміною “правил гри” не лише для України, але для всієї Східної Європи, особливо у поєднанні із російським військовим угрупованням у Калінінградській області“, – наголосив міністр.
Що відомо про стягування військ РФ до українського кордону?
Нагадаємо, що 1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, в тому числі до просування своїх військ углиб території України.
Перед цим начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).
За словами Хомчака, станом на 30 березня вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях були розташовані 28 батальйонних тактичних груп противника. Йдеться, зокрема, про Брянську, Воронезьку, Ростовську області РФ, а також про територію незаконно окупованого українського Криму.
При цьому збройні сили РФ здійснюють поступове нарощування військ поблизу державного кордону України – на півночі, на сході і на півдні.
- У п’ятницю, 26 березня, збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій Збройних сил України, в результаті чого четверо воїнів загинули, двоє отримали поранення.
- 30 березня Верховна Рада України на позачерговому засіданні ухвалила заяву щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту на Донбасі.
- 31 березня стало відомо, що представники Росії у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі відмовилися відновлювати режим тиші на Донбасі з 1 квітня.
- Європейське командування збройних сил Сполучених Штатів Америки (EUCOM) привело в максимальну боєготовність армію у зв’язку зі стягуванням озброєння Росії до кордону України та ескалації конфлікту на Донбасі.
- У п’ятницю, 2 квітня, президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову. Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безперервної агресії Росії на Донбасі та в Криму.