Бывший советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Стив Бэннон заявил, что второй срок Дональда Трампа должен начаться с демонстрации отрубленных голов главного инфекциониста США доктора Энтони Фаучи и директора ФБР Кристофера Рэя в Белом доме "как предупреждение".

Об этом он заявил, выступая в своем подкасте The War Room.

Бэннон, бывший стратег президентской кампании и старший советник, сказал, что положить голову на копья больше подходит, чем простая стрельба.

“Второй срок начинается с увольнения Рея, увольнения Фаучи… Я действительно хочу сделать еще один шаг, но президент – добрый человек и хороший человек”, – сказал Бэннон.

“Я действительно хотел бы вернуться в старые времена тюдоровской Англии. Я бы поставил их головы на копья, правильно, я бы поставил их на двух углах Белого дома в качестве предупреждения федеральным чиновникам, вы или продолжайте программу, или вы уйдете”.

Аккаунт подкаста @WarRoomPandemic в Twitter был заблокирован после того, как подкаст вышел в эфир в четверг.

Steve Bannon calls for beheading Dr. Fauci and FBI Director Wray: pic.twitter.com/EU1P4X5Z4U @FBI #Bannon — Frank Figliuzzi (@FrankFigliuzzi1) November 5, 2020

Соведущий Бэннона Джек Макси отметил в подкасте, что 250 лет назад вешали предателей, заявив, что на этой неделе была годовщина повешения в Филадельфии двух тори, которые сотрудничали с британцами во время американской революции.

Ранее Трамп заявил, что намерен подать иски во всех штатах, где в это время претендует на победу демократический кандидат Джо Байден.