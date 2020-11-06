Об этом он заявил, выступая в своем подкасте The War Room.
Бэннон, бывший стратег президентской кампании и старший советник, сказал, что положить голову на копья больше подходит, чем простая стрельба.
“Второй срок начинается с увольнения Рея, увольнения Фаучи… Я действительно хочу сделать еще один шаг, но президент – добрый человек и хороший человек”, – сказал Бэннон.
“Я действительно хотел бы вернуться в старые времена тюдоровской Англии. Я бы поставил их головы на копья, правильно, я бы поставил их на двух углах Белого дома в качестве предупреждения федеральным чиновникам, вы или продолжайте программу, или вы уйдете”.
Аккаунт подкаста @WarRoomPandemic в Twitter был заблокирован после того, как подкаст вышел в эфир в четверг.
Steve Bannon calls for beheading Dr. Fauci and FBI Director Wray: pic.twitter.com/EU1P4X5Z4U @FBI #Bannon
— Frank Figliuzzi (@FrankFigliuzzi1) November 5, 2020
Соведущий Бэннона Джек Макси отметил в подкасте, что 250 лет назад вешали предателей, заявив, что на этой неделе была годовщина повешения в Филадельфии двух тори, которые сотрудничали с британцами во время американской революции.
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