Стоимость акций корпорации Apple достигла своего максимума – 300 долларов за единицу. Это новый рекорд.

Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на биржевые показатели.

В сообщении сказано, что за торговую сессию акции Apple подорожали на 2,3%.

При этом, рыночная капитализация Apple составляет 1,33 трлн долларов.

На втором месте идет технологический гигант Microsoft с 1,23 трлн долларов.

Акции Apple впервые превысили отметку 200 долларов в августе 2018 года. С начала 2009 года стоимость акций компании выросла почти в десять раз.

Аналитики Bloomberg пояснили рост стоимости акций Apple, хорошими финансовыми результаты корпорации в третьем квартале, когда вырос спрос на новые наушники AirPods, а также связывает их с запуском стримингового сервиса Apple TV+.

Ожидается, что осенью Apple выпустит iPhone следующего поколения, поддерживающий сеть 5G. Также компания выпустит новый недорогой телефон в первой половине года.