Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте PGNiG.
Польская газовая компания PGNiG объявила в понедельник, 30 марта, о победе в споре с российским “Газпромом” о формировании цены на покупку газа, который рассматривался в Стокгольмском арбитраже.
Арбитраж принял решение пересмотреть формулу формирования цены по Ямальскому контракту и обязал сделать ее более соответствующей реальным условиям на рынке.
По оценке польской PGNiG, “Газпром” должен выплатить 1,5 млрд долларов США компенсации за переплату в период с 1 октября 2014 года и по 29 февраля 2020 года.
Отмечается, что российская сторона должна компенсировать разницу в цене за тот период, когда заявка уже находилась на рассмотрении.
Напомним, Ямальский контракт на поставку газа между PGNiG и “Газпромом” был подписан в 1996 году. Согласно контракту, бъем поставок российского газа в Польшу составляет около 10,2 млрд кубометров в год.
- НАК “Нафтогаз Украины” с 1 января 2020 года установил оптовую цену на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей в размере 5500 грн за тысячу кубометров.