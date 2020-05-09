В Киеве парк Вечной Славы, где проходит акция, посвященная Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, дезинфицируют.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

На входе в парк образовались очереди и скопления людей. Для возложения цветов их пропускают маленькими группами.

В то же время, люди в защитных костюмах сразу после возложения цветов к стеле проводят дезинфекцию. Также дезинфицируют территорию парка.

Напомним, что в Киеве полиция усилила меры безопасности во время мероприятий, которые запланированы 9 мая и проводит осмотр участников мероприятий.