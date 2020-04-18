В столице в усиленном режиме моют улицы в рамках борьбы с загрязнением воздуха. На дорогах работают 55 единиц спецтехники.

Об этом в комментарии #Буквам рассказала пресс-секретарь секретаря Киевсовета Владимира Прокопива Наталья Пругар.

Причины загрязнения воздуха в Киеве

Главная причина загрязнения воздуха в столице – пожары разного типа. За сутки в экосистемах Киева и области было зафиксировано 37 пожаров травяного настила. С огнем борются более тысячи спасателей.

“В воздухе столицы зафиксировано продукты горения. Содержание диоксида серы, формальдегида и диоксида азота превышено. Это связано с тем, что за последние сутки в экосистемах Киева и области зафиксировано 37 пожаров травяного настила. Оперативно реагируют на пожары более 1000 спасателей киевского гарнизона. Об этом сообщили в Управлении по вопросам гражданской защиты КГГА. В Киеве произошло 4 пожара травяного настила общей площадью 1,3 га, пока все они ликвидированы. В Киевской области зафиксированы 33 очага пожаров травяного настила площадью 26,8 га. Горят также и торфяники”, – сообщила она.

Также она отметили, что по информации ГСЧС продолжают тушить отдельные очаги тления травяного настила в Житомирской области.

Что касается пожаров в зоне отчуждения (Чернобыль), то там до сих пор есть тление травяного настила, пеньков и древесины в ячейках, где был огонь.

Радиационный фон в столице

По словам Пругар, радиационный фон в столице и области в пределах нормы.

“Средний радиационный фон в Киеве составляет 0,011 мР / час (норма – 0,030мР / ч); в Киевской области 0,014 мР / час (норма – 0,030 мР / час)”, – сообщила она.

Также Пругар напомнила, что специалисты просят не выходить на улицу без необходимости, держать окна закрытыми и потреблять больше жидкости.

Как в столице борются с загрязнением воздуха

“Интенсивная работа по мытью проезжих частей и тротуаров столицы продолжается днем и ночью. За прошедшие сутки дорожники использовали 2340 кубических метров воды.

Сейчас усиленное мытья улиц продолжается. Сейчас на дорогах работает 55 единиц спецтехники.

Коммунальные предприятия, подчиненные корпорации «Киевавтодор», продолжать мытья столичных улиц в усиленном режиме вечером и ночью – до момента нормализации качества воздуха в столице”, – заявила Пругар.