Несмотря на введение режима чрезвычайной ситуации и карантина в столице Украине, городе Киев, попасть туда можно, но с определенными ограничениями.

Об этом рассказал советник главы КГГА Владимир Бондаренко.

Он пояснил, что въезд в Киев на легковых автомобилях не ограничивали. Тем, кто будет въезжать в столицу, будут выборочно проводить температурный скрининг. В случае, если ситуация в городе ухудшится – температуру будут мерять всем.

На въезде в город уже неделю работают блокпосты. То есть въезды и выезды из столицы не закрыты, а контролируются правоохранителями.

При этом, существуют ограничения на въезд для междугородного и межобластного транспорта. Ограничительные меры в этом направлении действуют с 17 марта.

В том случае, если эпидемиологическая ситуация в городе будет меняться, в лучшую или худшую сторону, такие меры могут пересмотреть и принять соответствующие изменения.