Об этом рассказал советник главы КГГА Владимир Бондаренко.
Он пояснил, что въезд в Киев на легковых автомобилях не ограничивали. Тем, кто будет въезжать в столицу, будут выборочно проводить температурный скрининг. В случае, если ситуация в городе ухудшится – температуру будут мерять всем.
На въезде в город уже неделю работают блокпосты. То есть въезды и выезды из столицы не закрыты, а контролируются правоохранителями.
При этом, существуют ограничения на въезд для междугородного и межобластного транспорта. Ограничительные меры в этом направлении действуют с 17 марта.
В том случае, если эпидемиологическая ситуация в городе будет меняться, в лучшую или худшую сторону, такие меры могут пересмотреть и принять соответствующие изменения.
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